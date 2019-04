Partynacht nimmt brutales Ende: Münchner (23) wird von drei Männern geschlagen und getreten

Einen unschönen Ausgang hat ein Diskobesuch für einen jungen Mann aus München genommen. Er wurde von einem Trio völlig unvermittelt attackiert.

München - Am Samstag, 30.03.2019, gegen 05.00 Uhr, befand sich ein 23-jähriger Münchner in einem Club in der Rosenheimer Straße. Als er sich im Außenbereich des Clubs aufhielt, wurde er unvermittelt von einem unbekannten Mann angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass er zu Boden fiel.

Als der 23-Jährige auf dem Boden lag, wurde er von dem unbekannten Mann sowie zwei weiteren Unbekannten geschlagen und getreten. Während dessen entwendete einer der drei Männer das Handy des Münchners aus dessen Jackentasche.

Die unbekannten Männer ließen von dem 23-Jährigen ab, nachdem eine unbekannte Frau laut schrie. Die Männer entfernten sich, wie die Polizei München berichtet. Der 23-Jährige begab sich am Sonntag, 31.03.2019 in ärztliche Behandlung. Im Anschluss erstattete er Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, etwa 20-25 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, schlanke Figur, kurze, schwarze Haare, spricht deutsch mit leichtem ausländischen Akzent, bekleidet mit einer Jeans und hellem T-Shirt.

Täter 2 und 3: Männlich, etwa 20-25 Jahre alt, ungefähr 185 cm groß, kräftige Figur, kurze Haare.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

