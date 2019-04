Obdachloser wird regungslos aufgefunden und ist kurz darauf tot - jetzt ist klar, wer der Mann ist

Hirntod und mit einer Alkoholvergiftung war am Donnerstag ein obdachloser Pole im Münchner Osten aufgefunden worden. Wenig später starb er.

München - Die Polizei München berichtet: Am vergangenen Donnerstagabend bemerkte ein 22-Jähriger aus dem Landkreis München auf einer Bank am Pfanzeltplatz einen leblosen Mann, der offensichtlich der Obdachlosenszene zuzuordnen war. Der 22-Jährige verständigte unverzüglich die Polizei und den Rettungsdienst, der die bereits laufende Reanimation übernahm und den Mann in ein örtliches Krankenhaus brachte.

München: Obdachloser aufgefunden - er stirbt kurz darauf in der Klinik

Im Klinikum wurde neben einer Alkoholvergiftung auch der bereits eingetretene Hirntod des Mannes festgestellt. Er verstarb in der Nacht zum Freitag.

München: Toter identifiziert - er hatte keinen festen Wohnsitz

Anhand der mitgeführten Ausweisdokumente konnte der Mann als ein 49-jähriger Pole identifiziert werden, der sich in Deutschland ohne festen Wohnsitz aufhielt. An seinem Leichnam konnten im Krankenhaus oberflächliche Hämatome und Schürfwunden festgestellt werden.

München: Seltsame Schürfwunden an totem Obdachlosen - Umstände noch unklar

Inwieweit diese im Zusammenhang mit der Alkoholisierung stehen, oder fremd verschuldet sind, bedarf der weiteren, derzeit laufenden Ermittlungen. Angehörige des 49-Jährigen konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden.

