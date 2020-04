Mit rohen Eiern beworfen: Unbekannter attackiert Münchner Polizeigebäude

Ein Unbekannter hat in München ein Polizeigebäude beschädigt. Unter anderem warf er mit rohen Eiern. Nun suchen die Beamten den flüchtigen Täter.

München - In der Nacht zum Sonntag (19. April) wurde von einem bislang unbekannten Täter eine Sachbeschädigung an einem Polizeidienstgebäude in Ramersdorf verübt.

Der Unbekannte schleuderte gegen 01.25 Uhr zunächst einen Rauchtopf gegen ein Erdgeschoßfenster des Gebäudes und flüchtete anschließend zu Fuß über die Bad-Schachener-Straße. Wenige Minuten später kehrte er nochmals zurück und warf mehrere rohe Eier gegen ein Fenster auf der Osteite des Gebäudes. Danach ergriff er erneut die Flucht.

München: Unbekannter attackiert Polizeigebäude - Beamte suchen Täter

Die getroffene Scheibe wurde nicht beschädigt, die entstandenen Verschmutzungen müssen jedoch durch eine Reinigungsfirma entfernt werden. Ein substanzieller Gebäudeschaden entstand nicht.

Zeugen beschreiben den Täter als männlich, normale Statur, bekleidet mit dunkler Daunen-Steppjacke mit hellen, ungefütterten Ärmeln und hellem Reißverschluss. Zudem trug er eine helle Sturmhaube, eine helle Hose, dunkle (vermutlich schwarze) Handschuhe und eine dunkle Bauchtasche. Er war Rechtshänder.

Polizeigebäude in München attackiert - Zeugen gesucht

Wer hat zur angegeben Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen am Tatort oder in Tatortnähe gemacht, die mit dieser Straftat in Zusammenhang stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warum der Täter so voller Unmut über die Polizei war, ist unbekannt. Sollte er aber Wiesn-Fan sein, dürfte er nun allen Grund haben, weiter schlechte Laune zu haben. Denn die Wiesn 2020 wurde nun definitiv abgesagt.

