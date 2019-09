Am ersten Schultag: Mercedes-Fahrer fährt Mädchen an - Neunjährige schwer verletzt

Ein Mercedesfahrer überholt waghalsig ein anderes Auto, ist zu schnell unterwegs und fährt ein Mädchen auf dem Gehweg an.

Ramersdorf - Autounfall gleich am ersten Schultag eines neunjährigen Mädchens. Das war passiert: Am Dienstagmorgen gegen halb acht fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes die zweispurige Rosenheimer Straße stadtauswärts. Der junge Mann wollte rechts in die Wageneggerstraße einbiegen.

Zur gleichen Zeit war eine Mutter mit ihrer neunjährigen Tochter und dem neunjährigen Bruder auf dem Gehweg der Rosenheimer Straße unterwegs. Die drei waren auf dem Weg zur Schule.

München: Mercedesfahrer war zu schnell unterwegs und erfasst Neunjährige

Unmittelbar vor der Einmündung zur Wageneggerstraße überholte der Mercedesfahrer noch einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Autos. Ohne auf das Auto zu achten, zog er direkt vor dem Fahrzeug nach rechts in die Wageneggerstraße ab.

Um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern, musste die 28-jährige Auto-Fahrerin stark abbremsen. Weil der Mercedesfahrer zu schnell war, verlor er beim Abbiegen die Kontrolle über sein Auto. Mit quietschenden Reifen kam er nach links auf die Gegenfahrbahn in der Wageneggerstraße ab.

München: Neunjährige bei Unfall schwer verletzt

Dort fuhr er mit seiner Fahrzeugfront das 9-jährige Mädchen an. Das Kind wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Mutter und der Sohn wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

