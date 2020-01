Großeinsatz! Polizei räumt Münchner Schule - verdächtiges Schreiben sorgt für Aufregung

Aufregung in München: Im Osten der Stadt kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. Bei einer Schule war eine verdächtige Mitteilung eingegangen.

Großeinsatz in München-Neuperlach: Die Polizei ließ eine Schule räumen.

Zuvor war dort eine schriftliche Drohung eingegangen.

Die Polizei will nun die Hintergründe ermitteln.

+ Vor der Europäischen Schule war am Donnerstag ein verdächtiges Schreiben aufgetaucht. © Reinhard Kürzendörfer München - Alarm in Neuperlach: An der Europäischen Schule in der Elise-Aulinger-Straße war am Donnerstag (16. Januar 2020) eine verdächtige Mitteilung eingegangen. Infolgedessen räumte die Polizei das komplette Gebäude. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung gibt es bislang nicht.

Lesen Sie nachfolgend die Pressmeldung der Polizei München im Wortlaut: „Am Donnerstag, 16. Januar 2020, gegen 12.45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei informiert, da vor einer Schule in Neuperlach eine schriftliche Mitteilung wahrgenommen wurde, die ein zeitnahes Bedrohungsszenario in der Schule ankündigte.

München: Bedrohungslage in Schule? Über 1.000 Menschen müssen Gebäude verlassen

Daraufhin wurden mehrere Streifen zum Schulgebäude geschickt. Zur Abklärung der Situation wurde die Schule kontrolliert geräumt. Nachdem die über 1.000 Schüler und dort beschäftigten Mitarbeiter den Gebäudekomplex gegen 13.15 Uhr verlassen hatten, wurde die Schule von der Polizei abgesucht.

Heute ging gg12.45 ein Hinweis auf eine mögliche Gefährdung an einer Schule in #Neuperlach ein.Wir waren mit Einsatzkräften vor Ort. Vorübergehend mussten 1000Schüler das Gebäude geordnet verlassen.Bei einer Absuche wurde keine Gefahr festgestellt.Der Schulbetrieb läuft wieder. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) January 16, 2020

Bislang ergaben sich keine Hinweise darauf, dass eine konkrete Gefahr vorgelegen hat. Gegen 14.10 Uhr konnte die Schule wieder betreten werden.“

mm/tz

