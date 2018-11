Schüler will noch rechtzeitig seinen Bus erreichen – mit schlimmen Folgen

Er wollte doch nur den Bus erreichen. Doch dieser Versuch endete in München für einen Schüler im Krankenhaus.

München - Ein 14 Jahre alter Schüler ist am Dienstag in Neuperlach schwer verunglückt. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Der Jugendliche wollte gegen 19.40 Uhr die Fahrbahn des Karl-Marx-Ringes überqueren, um noch rechtzeitig den Bus zu erreichen, der schon an der Haltestelle Oskar-Maria-Graf-Ring stand. Doch dabei achtete der 14-Jährige offenbar nicht auf den Verkehr – mit fatalen Folgen. Denn: Gleichzeitig fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Karl-Marx-Ring und wollte gerade auf der linken Fahrbahn an dem Bus vorbei, als der Schüler über die Straße lief.

Unfall in Neuperlach: Auto erfasst 14-Jährigen

Der Autofahrer konnte laut Polizei weder rechtzeitig abbremsen, noch ausweichen und erfasste den ganz in dunkel gekleideten Schüler mit seinem Wagen. Der Teenager erlitt durch den heftigen Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt.

Präventionshinweis der Münchner Polizei:

Riskieren Sie nicht Ihr Leben, um einen Bus noch zu erreichen

Treten Sie nie vor oder hinter einem Sichthindernis (z. B. parkender Pkw) auf die Fahrbahn; zwischen geparkten Fahrzeugen ist ein Fußgänger unsichtbar

Tragen Sie kontrastreiche, helle Kleidung, um bei Dunkelheit besser erkannt zu werden.

