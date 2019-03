Waldbrand hält Feuerwehrleute in Atem - der Einsatzort dürfte ihnen bekannt vorkommen

In München hat es am Donnerstag auf einer Waldfläche von rund tausend Quadratmetern gebrannt. Wo die Flammen loderten, ist besonders brisant.

Update 1. März, 12.20 Uhr: Die Polizei München berichtet über den Vorfall: „Am Donnerstag, 28.02.2019, gegen 15.00 Uhr, bemerkte ein Spaziergänger im Bereich des Perlacher Forst, in der Nähe der Truderinger Grenzkolonie eine starke Rauchentwicklung. Er stellte im Wald eine in Brand stehende Grasfläche fest, die bereits auf angrenzende Bäume übergriff. Er verständigte den Notruf der Feuerwehr.

Da zum Brandzeitpunkt starker Wind herrschte, wurde die Ausweitung des Brandes erheblich beschleunigt. Der Berufsfeuerwehr München sowie mehreren Landkreisfeuerwehren gelang es den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Es wurden etwa 100 mal 150 Meter Wiesen und Waldfläche beschädigt. Der Schaden wird auf ungefähr 5.000 Euro beziffert. Um weitere Glut- oder Brandnester aufzuspüren, waren Hubschrauber der Landes- und Bundespolizei im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Kommissariat 13 übernommen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“

Erster Waldbrand des Jahres in München - schlug der Feuerteufel wieder zu?

München - Die Einsatzkräfte seien am Donnerstagnachmittag in das Waldstück in Perlach ausgerückt. Da der Wind das Feuer auf der Fläche immer wieder anfachte, wurden weitere Einsatzkräfte zur Verstärkung gerufen.

Über rund zwei Stunden waren insgesamt 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Schließlich flog zur Kontrolle noch ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera über den Ort, um nach möglichen Glutnestern zu suchen. Zwar sei es natürlich noch nicht allzu warm - der Boden sei aber relativ trocken, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Schlug der Feuerteufel wieder zu?

Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Im vergangenen Jahr kam es in Perlach durch einen Feuerteufel zu einer Serie von Waldbränden. Auch im Jahr 2017 gab es eine unheimliche Brandserie im Münchner Osten. Sie begann damals kurz vor Ostern.