Zug und Bahnsteig geräumt: Großeinsatz an Münchner Bahnhof - Feuerwehr nennt Details

Alarm in München: Ein Großaufgebot der Feuerwehr war an einem U-Bahnhof vor Ort; der komplette Bahnsteig und ein Zug wurden geräumt.

Wegen einer „Rauchentwicklung“ musste eine U-Bahn in München geräumt werden.

Kräfte der Feuerwehr sicherten auch den Bahnsteig am Halt Neuperlach Zentrum ab.

Die Ursache des Vorfalls ist bislang noch unklar.

16.43 Uhr: Nun nennt die Feuerwehr München Details zu dem Großeinsatz am U-Bahnhof in München-Neuperlach. Durch Personal der MVG wurde eine starke Rauchentwicklung im Bahnhof gemeldet.

Zeitgleich wurde der Bahnhof komplett geräumt. Der Einsatzführungsdienst, zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr München, aber auch etliche Rettungswägen sorgten dafür, dass man rund um den U-Bahnabgang kurzzeitig nur noch Fahrzeuge mit Blaulicht sehen konnte.

Mehrere Atemschutztrupps gingen zur Erkundung an den Bahnsteig und stellten sehr schnell fest, dass eine am Bahnsteig stehende U-Bahn der Grund für die Rauchentwicklung war. Ein technischer Defekt im Elektroniksystem des Fahrzeugs wurde als Ursache für die Rauchentwicklung ausgemacht.

Die Stromzufuhr der Elektronik wurde abgeschaltet, dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden. Die U-Bahn wurde anschließend durch die MVG außer Betrieb gesetzt und ins Freie geschleppt. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

10.56 Uhr: Laut MVG ist die Behinderung bei den U-Bahn-Linien 5 und 7 schon wieder beendet. Zu vereinzelten Unregelmäßigkeiten könne es jedoch noch kommen.

U-Bahn-Einsatz in München: Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort

Update 19. Juni, 10.35 Uhr: Erfreuliche Nachrichten gibt es von der Münchner Feuerwehr via Twitter:„Keine Personen verletzt. Die U-Bahn ist jetzt stromlos, daher gibt es auch keine Rauchentwicklung mehr“. Die Einsatzkräfte rücken offenbar schon wieder ab. Spezialisten der MVG seien nun daran, den defekten Zug wieder auf Vordermann zu bringen.

Auf den U-Bahn-Linien 5 und 7 kommt es derzeit allerdings zu Verspätungen und vereinzelten Ausfällen. Die MVG rät ihren Fahrgästen, auf alternative Fahrtmöglichkeiten wie Busse zu setzen.

Update Linien U5, U7: Behinderungen wegen Feuerwehreinsatz Neuperlach Zentrum https://t.co/t9qhPux4yZ — MVGticker (@MVGticker) June 19, 2020

„Wir sind bemüht, so schnell wie möglich wieder einen fahrplanmäßigen Betrieb herzustellen“, heißt es in einem Update des Unternehmens.

München/Neuperlach Zentrum: U-Bahn und Zug geräumt - Großeinsatz

Erstmeldung von 10.15 Uhr:

München - Wegen einer „Rauchentwicklung“ in einer U-Bahn wurden der betreffende Zug und der Bahnsteig am Bahnhof Neuperlach Zentrum von der Feuerwehr am Freitagvormittag gegen 10 Uhr geräumt.

Aktuell läuft ein Großeinsatz. Aktuell werde noch die „Lage erkundet“, hieß es. Details zu Ursache und möglichen Verletzten gibt es bislang nicht.

+++ Update #NeuperlachZentrum +++

Die ersten Kräfte der #Feuerwehr #Muenchen und der @MVGticker sind vor Ort. Die U-Bahn und der Bahnsteig sind geräumt. Lage wird derzeit erkundet. #wirfuerMuenchen — Feuerwehr München (@BFMuenchen) June 19, 2020

mm/tz

