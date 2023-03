Reitschule am Englischen Garten muss schließen - Gastronomie soll weitergeführt werden

Von: Adriano D'Adamo

Die Reitschule am Englsichen Garten um im Sommer schließen. Der Pachtvertrag läuft aus, aber die Gastronomiebetriebe sollen weitergeführt werden.

München – Die Reitschule am Englischen Garten schließt ihre Tore diesen Sommer. Der Pachtvertrag zwischen der Haberl Gastronomie und Isabelle von Medinger, Inhaberin der Reitschule, laufe aus, so die Bild. Die Vertragsdauer belief sich auf zehn Jahre. Die Reitschule selbst habe sich gegen eine Vertragsverlängerung entschieden.

Die Reitschule am Englischen Garten muss im Sommer schließen. © IMAGO / Reinhard Kurzendörfer

Tierwohl und steigende Kosten: Reitschule am Englischen Garten schließt die Tore im August

Am 1. August wird die denkmalgeschützte Reitschule schließen. Die Anforderungen an die Pferdehaltung wurden strenger, welche die Reitschule nicht mehr erfüllen kann, wie Medinger Bild erklärte. Die Verantwortlichen könnten demnach nicht mehr den Standard an Tierwohl für die Pferde erfüllen und hätten sich deswegen zu diesem drastischen Schritt entschieden. Auch lohne sich der Betrieb wirtschaftlich nicht mehr. Aktuell stünden noch 40 Pferde im Stall der Reitschule und pro Monat betrage die Miete für eine Pferdebox 900 Euro.

Auch Antje Haber, Eigentümerin der Immobilie, kann diese Entscheidung nachvollziehen. Die Reitschule werde zwar in ein paar Monaten schließen, aber der Immobilie bleiben zwei Betriebe erhalten. Das Café der Reitschule und das Moro Mou in der Königinstraße 43 in München werden weiterhin geöffnet bleiben.

