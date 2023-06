Rekord-CSD in München: Die Events und Auftritte am Sonntag

Von: Felix Herz

Teilen

In München wird am Wochenende der Christopher Street Day gefeiert – und das mit einem Rekord. Auch am Sonntag stehen noch Programmpunkte auf dem Plan.

München – Der Christopher Street Day ist der Höhepunkt der Pride Weeks in München vom 10. bis zum 25. Juni. Und zahlreiche Menschen schlossen sich bereits am Sonntag den Feierlichkeiten rund um das Highlight des Festumzugs an. 60.000 Menschen bei der Parade und 460.000 Menschen als Zuschauer – Rekord in der Landeshauptstadt. Zum Abschluss der Festtage gibt es auch am Sonntag, 25. Juni, noch ein vielfältiges Programm, verteilt auf die gesamte Innenstadt.

CSD am Sonntag in München: Live-Acts, Shows, Musik

Nachdem am Samstag vor allem das CSD-Opening mit Schirmherr Dieter Reiter (SPD) und die Politparade im Mittelpunkt standen, gibt es auch am Sonntag noch Straßenfest, Gastro und Bühnenshows. Gastro und Straßenfest rund um den Marienplatz laufen von 11 bis 22 Uhr. Zahlreiche Infostände informieren und bespaßen hier die Besucher, für Speis und Getränk ist unter anderem im großen Biergarten gesorgt.

Mehr als 500.000 Menschen feierten den Christopher Street Day am Samstag in München. Und auch am Sonntag gibt es noch ein buntes Programm. © ZUMA Wire / IMAGO

Auf der Main Stage am Marienplatz sorgen Redebeiträge und Live-Auftritte für Unterhaltung. Hier eine Auswahl, das gesamte Programm finden Sie hier:

15:10 Timo Schniering – Singer-Songwriter mit gefühlvoller Popmusik

– Singer-Songwriter mit gefühlvoller Popmusik 16:15 Redebeitrag: Queerer Aktionsplan – Prävention und Sexpositivität

– Prävention und Sexpositivität 16:20 PumpsRace® – Spaßiger Wettbewerb um nützliche und weniger nützliche Talente. Die prominent besetzte Jury rund um Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, Dragqueen Marcella Rockefeller und Schlagerstar Prince Damien bewerten die Kandidaten unter anderem in den Kategorien wie Perücken-Styling, Handtaschen-Weitwurf und Gesangseinlage.

– Spaßiger Wettbewerb um nützliche und weniger nützliche Talente. Die prominent besetzte Jury rund um Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, Dragqueen Marcella Rockefeller und Schlagerstar Prince Damien bewerten die Kandidaten unter anderem in den Kategorien wie Perücken-Styling, Handtaschen-Weitwurf und Gesangseinlage. 18:05 Marcella Rockefeller – der Rockstar der Dragszene mit rauchiger Stimme und Texten, die das Herz berühren.

– der Rockstar der Dragszene mit rauchiger Stimme und Texten, die das Herz berühren. 20:00 Alice Dee – Die Berliner Rapperin bringt die Menge zum Kochen. „Irgendwo zwischen Politik und Rave wird Alice Dee‘s Musik zum Soundtrack für schwitzende Körper und hungrige Geister“, heißt es auf der Website des CSD.

– Die Berliner Rapperin bringt die Menge zum Kochen. „Irgendwo zwischen Politik und Rave wird Alice Dee‘s Musik zum Soundtrack für schwitzende Körper und hungrige Geister“, heißt es auf der Website des CSD. 21:10 Pandora Nox – Drag Performance

– Drag Performance 21:15 THE BIG FINISH – Das ganze Team des CSD München auf der Bühne

– Das ganze Team des CSD München auf der Bühne 21:20 (bis 22:00) Conchita Wurst – 2014 gewann Tom Neuwirth den ESC und ist seitdem ein Gesicht der LGBTIQ*-Community. Seitdem tourte er um die Welt, ist in Talkshows und TV-Jurys zu sehen und eine laute Stimme für die gesellschaftspolitischen Anliegen der Community. Zum Abschluss des CSDs in München tritt er auf der Main Stage auf und performt eigene Songs und ausgewählte Cover-Versionen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Programm auf der Bühne in der Kaufingerstraße und in der PartyArea Odeonsplatz

Auch in der Kaufingerstraße, auf Höhe der Frauenkirche, gibt es eine Bühne. Am Sonntag beherbergt diese vor allem Talks und Musik-Shows. Highlight ist unter anderem der Talk der Regenbogenfamilien um 15 Uhr, der Auftritt der Groove Sistaz um 18.30 Uhr und von QUEER:RAUM um 19.45 Uhr. Team One Corner schließt die Bühne von 21 bis 22 Uhr ab.

Auf der PartyArea am Odeonsplatz sind auch am Sonntag noch Party und Beats angesagt. Los geht es um 11 Uhr mit DJ DavX, es folgen DJane Eléni um 14 Uhr, HPM um 16 Uhr und KimSwim um 18 Uhr. Von 20 bis 22 Uhr schließt dann Skippo mit Techno und House den Party-Sonntag auf dem Odeonsplatz ab.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.