Rekordwoche in Münchens Freibädern: Tausende Münchner strömen ins Schwimmbad

Von: Isabel Winklbauer

Ins Michaelibad kamen die Münchner am letzten heißen Wochenende besonders gerne. © Catherina Hess / SZ Photo

Eine Stadt planscht sich frisch! Innerhalb einer Woche notierten die städtischen Freibäder die zwei besucherstärksten Tage der Saison: Am vergangenen Samstag, bei Temperaturen von knapp 36 Grad, strömten 42 000 Badegäste an die kühlen Becken, am Sonntag vor einer Woche sogar 48 000.

Spitzenreiter am Samstag war das Michaelibad mit 8000 Gästen, Rang zwei und drei belegten das Ungererbad und Maria Einsiedel. Für die Badegäste hieß das natürlich: anstehen und um Platz kämpfen, an Land und im Wasser.



„Mit einer Stunde Wartezeit musste man schon rechnen“, heißt es beispielsweise aus dem Freibad Unterhaching. Hier bildeten sich, wie andernorts auch, lange Schlangen an den zwei Kassen. War man dann drinnen, war es ratsam, gut zu schauen, neben wen man sich legt. Denn zwar gibt es in München noch keine Kämpfe wie in Berliner Freibädern, wo die Polizei unter den Badenden schlichten muss. Aber „der Ton wird rauer. Die Leute beschimpfen sich öfter. Ins Wasser schubsen sie sich aber noch nicht“, meldet die Unterhachinger Schichtleitung. Auch die Stadtwerke bestätigen aus den anderen Bädern: „Unser Personal vor Ort berichtet, dass der Umgangston in einzelnen Bädern angespannter und rauer wird. Es ist schlicht nicht zu vermeiden, dass unter den vielen Menschen auch einige sind, die Konflikte austragen wollen – das ist im Bad nicht anders als im Park oder an anderen Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen.“ Jedoch seien „größere Konflikte bis dato erfreulicherweise nicht zu vermelden.“ Dennoch wünschte sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gestern im Gespräch mit einem Radiosender freien Eintritt für Polizisten in Freibäder. Freilich nicht nur zu deren Erholung, sondern weil „das eine praktische Möglichkeit ist, um zu noch mehr Sicherheit zu kommen.“



Eine andere Herausforderung bei dem Ansturm ist die Wasserqualität. Jeden Abend läuft in den Freibädern der Beckenbodensauger auf vollen Touren, um das Wasser von Verschmutzungen zu säubern, und auch im Feinbereich wird täglich gereinigt. „Die Badewasserqualität wird kontinuierlich geprüft: Messgeräte kontrollieren den Chlorgehalt, vergleichen das Ergebnis mit dem Sollwert und geben das Ergebnis automatisiert an die Dosiergeräte für die Desinfektion weiter“, so die Stadtwerke, „der pH-Wert des Badewassers wird in gleicher Weise überwacht.“



Bleiben noch ein bis drei Tonnen Abfall, die täglich abtransportiert werden. „In solchen Wochen kommt die Müllabfuhr zwei Mal“, heißt es in Unterhaching. Die Bäder werden dem Ansturm also gerecht, noch ist nicht „Land unter“.