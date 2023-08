Feuerwehreinsatz am Morgen: Brand in italienischem Restaurant

Von: Adriano D'Adamo

Die Feuerwehr München musste am Donnerstagmorgen sehr früh ausrücken. Ein italienisches Restaurant in der Holzstraße hat gebrannt.

München – Die frühen Morgenstunden wurden am Donnerstag (31. August) für die Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses in der Holzstraße in München zu einem unerwarteten Weckruf, als ein Rauchwarnmelder Alarm schlug. Der Bewohner, der den Warnton hörte, entdeckte Rauch, der aus einem Lüftungsrohr im Innenhof zu strömen schien, und handelte sofort, indem er die Feuerwehr verständigte.

Die Feuerwehr musste früh ausrücken. © Berufsfeuerwehr München

Brand im Restaurant: Keine Verletzten in der Holzstraße

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erreichten rasch die Alarmadresse und wurden bereits von dem Anrufer auf der Straße empfangen. Es wurde schnell festgestellt, dass der Ursprung des Brandes im Erdgeschoss des Gebäudes lag, genauer gesagt in einem italienischen Restaurant. Um Zugang zu den betroffenen Räumlichkeiten zu bekommen, musste ein Atemschutztrupp die Glasscheibe der Eingangstür einschlagen. Mit einem C-Rohr wurde das Feuer im Gastraum erfolgreich gelöscht. Parallel dazu wurden angrenzende Bereiche überprüft und die Bewohner in den oberen Stockwerken aufgefordert, Fenster zu schließen und in ihren Wohnungen zu bleiben.

Glücklicherweise befand sich zu keinem Zeitpunkt eine direkte Gefahr für die Anwohner, und es wurden keine Verletzungen gemeldet. Die Feuerwehr arbeitete daran, die verrauchten Räume zu belüften, und orderte gleichzeitig ein Kleinalarmfahrzeug an, um die beschädigte Eingangstür zu verschalen.

Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz für die Berufsfeuerwehr abgeschlossen, und sie konnten wieder in die Wache zurückkehren, da die Schichtwechsel anstanden. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht von der Feuerwehr bezifferbar. Die Polizei wird die Ermittlungen zur Ursache des Brandes übernehmen.

