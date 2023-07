Schock für die Eltern: Einjährige Tochter in fahrendem Zug zurückgelassen – ergreifende Rettungsaktion

Zwei Eltern haben ihr einjähriges Kind versehentlich in einem Zug nach Prag zurückgelassen. Als er losfährt, wenden sie sich vor Schrecken an die Polizei – die schreitet zur Rettung ein.

München / Freising - Für ein ukrainisches Ehepaar muss es ein wahrer Albtraum gewesen sein, als ihnen am Dienstag, 4. Juli, bewusst wurde, dass sie ihre einjährige Tochter im Zug zurückgelassen hatten. Doch rund eineinhalb Stunden später konnte das Kleinkind wohlbehalten zurück in die Arme seiner Familie gelegt werden, wie die Bundespolizeiinspektion München mitteilt – dank erfolgreicher Zusammenarbeit von Polizei und Bahnpersonal.

Eltern lassen Tochter (1) in Zug zurück – Polizei und Bahnpersonal übernehmen Rettung

Gegen 14.50 Uhr meldeten sich die beiden Ukrainer bei der Wache der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof. Sie befanden sich in einem Regionalzug Richtung Prag. Während des Telefonierens hatten beide Erwachsene den Zug verlassen. Zu ihrem Schrecken schlossen sich die Türen, und die Bahn fuhr mit ihrer einjährigen Tochter an Bord ab.

Nach Ermittlungen der Polizeibeamten stellte sich heraus, dass der nächste geplante Halt um 15.08 Uhr in Freising erfolgen sollte. Sofort wurde die Landespolizei in Freising informiert, welche daraufhin die Zuständigkeit für das Kind übernahm. Vorher hatte man Rücksprache mit dem Zugbegleiter der Länderbahn gehalten, der das Kleinkind, das in einem Kinderwagen lag, entdeckt und sich im fahrenden Zug um es gekümmert hatte. Zusätzlich nahm ein reisender Beamter des Polizeipräsidiums München das Kind sowie das Gepäck der Eltern in Obhut.

Glückliche Wiedervereinigung: Familie setzt Reise nach Prag fort

In Freising wurden Kind und Gepäck von der Bundespolizei entgegengenommen, wieder nach München gefahren und dort schließlich den Eltern übergeben. Um 16.20 Uhr war die glückliche Wiedervereinigung der Familie vollendet, und die Ukrainer konnten ihre Reise nach Prag fortsetzen.

