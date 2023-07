„ Ein großes Geschenk für uns alle“ – Staatsminister und Bürgermeisterin sprechen Dank aus

Richtfest an der Reichenbachstraße: Alte Synagoge wird im Original wiederhergestellt

Von: Isabel Winklbauer

Seit zehn Jahren macht sich der Verein Synagoge Reichenbachstraße stark für eine Sanierung des Gotteshauses. Jetzt ist es so weit: Der Zustand von 1931 wird wiederhergestellt und nur ein gutes Jahr dauern.

München – Ein Gotteshaus im Hinterhof mit einer so freundlichen und gleichzeitig mystischen Atmosphäre gibt es vermutlich nur einmal: Die Synagoge an der Reichenbachstraße, erbaut von Architekt Gustav Meyerstein, ist ein Wunder an Lichtstimmungen. Was wäre da geeigneter als ein „Richtfest als Lichtfest“, so das Motto, um seine Wiederherstellung zu feiern? Nach zehnjährigen Planungen fiel gestern bei einem Festakt das Startsignal für die letzte Bauphase. Das Gebäude wird in den nächsten eineinhalb Jahren renoviert und wieder so instandgesetzt, wie es bei seiner Einweihung 1931 aussah.

Das Planungsbild zeigt die originale Farbgebung der Synagoge von 1931, die wiederhergestellt werden soll. © HILMER & SATTLER und ALBRECHT -

Architekten bekannt: Synagoge soll bunt werden

Seit 2013 engagiert sich der Verein Synagoge Reichenbachstraße unter der Leitung der Publizistin Rachel Salamander für eine Sanierung des Gotteshauses. Schließlich war es seit 1947 die Hauptsynagoge der Jüdischen Gemeinde, bevor 2006 die Synagoge am Jakobsplatz eröffnete. Generationen von Münchner Jüdinnen und Juden haben hier gebetet und Bar Mizwa gefeiert, „die Synagoge an der Reichenbachstraße hat sich den Nachkriegsjuden als Lokalität eingeprägt“, sagt Ron Jakubowicz, zweiter Vorsitzender des Vereins. „Zudem ist sie ein Baudenkmal erster Güte aus der Stilepoche der Neuen Sachlichkeit.“



Im Moment ist nur der entkernte Rohbau zu sehen. Zum Lichterfest 2024, also Hanukka, soll alles fertig sein. © Oliver Bodmer

Die Architekten Hölzl Simson Sporer übernehmen nun die ästhetisch-bauliche Erneuerung unter der Beratung von „Master“-Architekt Christoph Sattler. Laut dem Fachmann war der heute eher ziegelfarbene Bau ursprünglich erstaunlich bunt: Die Wände türkis, das Foyer „pompejanisch rot“, die Sakralnische mit dem Tora-Schrein ockergelb. Durch bunte und weiße Dachfenster wurde zudem alles in eine besondere Lichtstimmung getaucht. Genau so soll es wieder sein. Umso mehr, als der Urzustand nach der Einweihung 1931 nicht lange hielt, denn die Nazis schändeten und zerstörten die Synagoge in der Reichpogromnacht 1938. Seit 1947 wurde die Synagoge dann immer nur provisorisch für die jüdische Gemeinde erhalten.



„ Ein großes Geschenk für uns alle“ – Staatsminister und Bürgermeisterin sprechen Dank aus

Nach ihrem langjährigen hartnäckigen Einsatz – Bund, Land und Stadt zahlen je ein Drittel der Sanierungskosten von 10,8 Millionen Euro, der Verein legt 1,2 Millionen drauf – sagte Salamander: „Es kommt mir wie ein Wunder vor, dass wir nun Licht am Ende des Tunnels sehen.“ Inspiriert vom weichen Licht, das trotz noch vorhandener Baugerüste durch das neue gläserne Dach in den Gebetsraum fiel, nahm sie außerdem Bezug auf die Schöpfungsgeschichte und den Vers „Es werde Licht“.



Eine Lichtinstallation soll in absehbarer Zeit ihren Platz im Boden des Foyers finden. © Peter Kneffel

Staatsminister Florian Herrmann (CSU) und Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden dankten Salamander, Jakubowicz und deren Mitstreitern. „Dass jüdisches Leben in München wieder möglich ist, ist ein großes Geschenk für uns alle“, sagte Herrmann. Im Publikum applaudierten dazu prominente Gäste wie Verleger Dirk Ippen, Prinz Manuel von Bayern, Auto-Königin Regine Sixt oder Schauspielerin Sunnyi Melles.

Katrin Habenschaden, Rachel Salamander und Florian Herrmann mit der neuen Lichtinstallation. © Oliver Bodmer

Passend zur Stimmung und zum Motto „Es werde Licht“ nahmen die Initiatoren zuletzt gemeinsam mit den Gästen eine Lichtinstallation in Betrieb, die an die Geschichte der Synagoge erinnert. Die beleuchtete Tafel mit Spiegeleffekt erhält in naher Zukunft ihren Platz im Boden des Foyers.

