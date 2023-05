Roger Waters in München: Bündnis ruft zu Gegen-Demo auf, Stadträte wollen Einnahmen spenden

Von: Sascha Karowski

Roger Waters auf einem Konzert in Toronto, Kanada. © IMAGO/Angel Marchini

Roger Waters gastiert am Sonntag in der Olympiahalle - und das Bündnis „München ist bunt“ ruft zur Gegendemonstration auf.

Das Bündnis München ist bunt ruft anlässlich des Konzerts von Roger Waters in München zu einem Gegenprotest auf. Der Pink-Floyd-Gründer tritt an diesem Sonntag in der Olympiahalle auf. Der Stadtrat hatte versucht, das Konzert zu verhindern, weil Waters unter anderem durch antisemitische und Putin-freundliche Kommentare aufgefallen war.

Roger Waters in München: Stadtrat wollte Konzert absagen, allerdings war dies nicht möglich

Allerdings war eine Absage rechtlich nicht möglich. Das Gremium hatte allerdings bereits angekündigt, am Konzerttag Signale gegen Antisemitismus und Verschwörungsideologien und für eine weltoffene Gesellschaft zu senden.



Daher wird es am Sonntag ab 18.30 Uhr zu einer Demonstration kommen. „Wir wollen Roger Waters und den Konzert-Besuchern vor Ort zeigen, dass München sowohl Antisemitismus als auch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entschieden verurteilt“, sagt die Vorsitzende von München ist bunt, Micky Wenngatz. „Für uns ist die Grenze der Kunstfreiheit bei Waters-Konzerten schon längst überschritten. Gerade hier in München, der ehemaligen Hauptstadt der NS-Bewegung, gerade auf dem Olympia-Gelände dürfen wir Antisemitismus nicht dulden.“



Roger Waters in München: CSU und Freie Wähler wollen die Einnahmen aus dem Konzert spenden

CSU und Freie Wähler haben unterdessen beantragt, dass die Olympiapark GmbH einen möglichen Gewinn durch Einnahmen aus dem Waters-Konzert an Münchner Organisationen spenden soll, welche sich für die Bekämpfung von Antisemitismus einsetzen. CSU-Chef Manuel Pretzl: „Leider war es dem Stadtrat nicht möglich, das Konzert zu verhindern. Nun gilt es wenigstens zu verhindern, dass die städtische Betreibergesellschaft der Halle aus diesem Auftritt Einnahmen generiert.“