Hip-Hop-Superstars beim „Rolling Loud“-Festival in München: Verkehrschaos bei der MVG droht

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Kendrick Lamar, Wizkid und Travis Scott kommen nach München: Das Rolling Loud Germany 2023 findet dieses Wochenende statt. Hier finden Sie alles Wichtige zum Festival.

München – Der Festival-Sommer ist im vollen Gange und München steht ein Highlight bevor. Das Rolling Loud Germany 2023 findet in der Landeshauptstadt statt. Auf dem Open Air Rap Festival treten von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, ein paar der bekanntesten Weltstars der Genres Hip-Hop, Urban und Rap auf – unter anderem Kendrick Lamar und Travis Scott.

Rolling Loud Germany 2023: Was ist das Open-Air-Rap-Festival?

Das Rolling Loud ist eines der bekanntesten und größten Rap Festivals der Welt. Mit dem Rolling Loud Germany 2023 findet es erstmals auch in Deutschland statt. Festivalgänger und Rap-Fans dürfen sich auf ein Open-Air-Festival der Extraklasse auf dem Gelände der Messe München freuen. Ein Festival von vielen im Jahr 2023 in München.

Am Freitag, 7. Juli, beginnt das Festival und geht bis Sonntag, 9. Juli. Laut den Betreibern hat das Festival eine Kapazität von rund 40.000 Zuschauern und Fans, die sich täglich auf der Sonderfläche Ost der Messe München zum Feiern und Tanzen zusammenfinden können.

Der Headliner am Samstag auf dem Rolling Loud Germany 2023 ist Kendrick Lamar. © IMAGO/Darren Eagles

Rolling Loud Germany 2023: Wer tritt alles in München auf?

Das Line-up des Rolling Loud Germany 2023 ist gespickt mit Weltklasse-Rapstars. Der Headliner für Freitag ist Wizkid. Weitere Acts für den Tag sind unter anderem Lil Uzi Vert und Fireboy DML. Ein großer Künstler steht am Samstag auf der Bühne: Vergangenes Jahr performte er in der Halbzeit-Show des Superbowls, letzte Woche auf dem Splash Festival in Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt und nun spielt er in München. Die Rede ist von Kendrick Lamar. Am selben Tag performen unter anderem auch Luciano und Glorilla.

Den Abschluss macht am Sonntag unter anderem Travis Scott. Der Freund von Kylie Jenner organisierte auch das Astroworld Festival 2021 mit, bei dem es bei seinem Auftritt zu einem tödlichen Unfall kam. Eine Massenpanik während seines Auftrittes endete mit zehn toten Fans. Am Sonntag treten unter anderem auch Danny Towers und Gucci Mane auf. Weiterhin wurden Überraschungsgäste für das Open-Air-Festival versprochen.

Rolling Loud Germany 2023: Gibt es noch Tickets?

Die gute Nachricht ist, dass es noch Tickets für das Rolling Loud Germany 2023 gibt. Die schlechte Nachricht ist, dass diese sehr teuer sind. Alle Eintrittskarten werden über Ticketmaster vertrieben. Je nach Kategorie kosten sie zwischen 89 und 639 Euro. Die Tickets umfassen Tageskarten, aber auch VIP-Pakete mit zusätzlichen Vorteilen.

Tageskarte Freitag GA: 89 Euro – Ermöglicht den Zutritt am 7. Juli und die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in München.

Tageskarte Freitag VIP: 196 Euro – Ermöglicht den Zutritt am 7. Juli, die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in München, VIP-Fast-Lane-Zugang, Stage View, Zugang zur VIP-Area und den VIP-Toiletten.

Tageskarte Samstag GA: 109 Euro – Ermöglicht den Zutritt am 8. Juli und die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in München.

Tageskarte Samstag VIP: 219 Euro – Ermöglicht den Zutritt am 8. Juli, die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in München, VIP-Fast-Lane-Zugang, Stage View, Zugang zur VIP-Area und den VIP-Toiletten.

Tageskarte Sonntag GA: 109 Euro – Ermöglicht den Zutritt am 9. Juli und die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in München.

Tageskarte Sonntag VIP: 219 Euro – Ermöglicht den Zutritt am 9. Juli, die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in München, VIP-Fast-Lane-Zugang, Stage View, Zugang zur VIP-Area und den VIP-Toiletten.

Weekend GA: 249 Euro – Ermöglicht den Zutritt an allen drei Festivaltagen und die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in München.

Weekend GA+: 299 Euro – Ermöglicht den Zutritt an allen drei Festivaltagen, die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in München, Fast-Lane-Einlass 30 Minuten vor der offiziellen Öffnungszeit und exklusives Merchandise.

Weekend VIP: 539 Euro – Ermöglicht den Zutritt an allen drei Festivaltagen, die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in München, Fast-Lane-Einlass, Zugang zur VIP-Area und den VIP-Toiletten, Stage View und private Bar.

Weekend Munchies: 639 Euro – Ermöglicht den Zutritt an allen drei Festivaltagen, die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in München, Fast-Lane-Einlass, Zugang zur VIP-Area und den VIP-Toiletten sowie zu den ersten zwei Wellenbrechern, Stage View, private Bar und exklusives Merchandise.

Rolling Loud 2022 in Miami: Kanye West sorgt für Chaos auf der Bühne

2022 verlief das Rolling Loud in Miami nicht so, wie die Veranstalter es sich erhofft haben. Ein Grund dafür war Kanye West. Er sollte eigentlich als Headliner auf dem Festival auftreten, sagte jedoch nur wenige Tage vorher ab. Als Ersatz wurde Kid Cudi angekündigt. Sobald er die Bühne betrat, wurde der Musiker ausgebuht und mit verschiedensten Gegenständen beworfen, wie eine Wasserflasche, die ihn am Kopf traf.

Für eine Überraschung sorgte jedoch der schlussendliche Überraschungsauftritt von niemand geringerem als Kanye West selbst. Lil Durk holte „Ye“ auf die Bühne vom Rolling Loud und performte mit ihm „Father Stretch My Hands, Pt. 1“. Kid Cudi und Kanye West sorgten kurz vor dem Festival für Schlagzeilen, weil Cudi dem Rapper die Freundschaft kündigte. Grund waren die Drohungen, die Kanye West gegen Pete Davidson aussprach, den damaligen Freund seiner Exfrau Kim Kardashian.

Rolling Loud Germany 2023: Anfahrt zu Messe München mit der Bahn

Das Rolling Loud Germany 2023 findet auf der Sonderfläche Ost der Messe München statt. Vom Hauptbahnhof München ist der Veranstaltungsort nur gut 20 Minuten mit der Bahn entfernt. Die Linien U2 und U7 fahren vom Hauptbahnhof München direkt zur Station Messestadt West. Von da aus sind es keine 300 Meter mehr bis zur Messe. Besitzer eines Tickets dürfen an dem jeweiligen Tag die Bahnen des MVV kostenlos benutzen. Bei der großen Zahl an Besuchern drohen auf jeden Fall überfüllte Züge und Verspätungen.

Den Abschluss des Rolling Loud Germany 2023 in München bildet Travis Scott. © Gonzales Photo/Imago Images

Rolling Loud Germany 2023: Anfahrt zur Messe München mit dem Auto

Bei guter Verkehrslage dauert die Fahrt vom Münchner Hauptbahnhof bis zur Messe München gut 30 Minuten und verläuft einmal über die Isar. Der schnellste Weg führt über die A94. Auf der Fahrstrecke kann es zu gelegentlichen Verkehrsbehinderungen durch Baustellen kommen.

Impressionen aus dem Tollwood Sommerfestival Fotostrecke ansehen

Rolling Loud Germany 2023: Wie wird das Wetter in München?

Hinsichtlich des Wetters müssen Festivalgänger des Rolling Loud Germany 2023 nichts befürchten. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es an keinem der drei Tage regnen. Stattdessen wird es vor allem Samstag und Sonntag voraussichtlich heiß.

Für den Freitagabend geht der DWD von 28 Grad in München aus. Bis zum Samstagmorgen sinken die Temperaturen auf 11 Grad und der Himmel soll leicht bewölkt werden. Dafür wird es zum Abend hin mit bis zu 30 Grad deutlich wärmer. Der letzte Festivaltag wird noch einmal wärmer. Während der DWD für die frühen Morgenstunden noch 13 Grad voraussagt, steigen die Temperaturen tagsüber voraussichtlich auf 33 Grad in der Landeshauptstadt.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!