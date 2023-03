S-Bahn München: Qualitätsoffensive mit einem Haken

Von: Dirk Walter

Merkur-Redakteur Dirk Walter kommentiert die neue Offensive der S-Bahn München. © dpa/Peter Kneffel/Klaus Haag (Merkur.de-Montage)

Die Münchner S-Bahn hat große Verbesserungspläne. Da gebe es aber noch Luft nach oben, wie Merkur-Redakteur Dirk Walter in seinem Kommentar klarstellt.

Es ist eine richtige Erkenntnis: Die S-Bahn will nicht länger warten, bis die von der Staatsregierung und dem Bahnkonzern sträflich vertrödelte zweite Stammstrecke fertig ist. Der Betrieb muss schon vorher zuverlässiger, auf Neudeutsch resilienter werden. Die versprochene Qualitätsoffensive mit dem Programm „14plus“ ist eine wichtige Weichenstellung, um bei Pünktlichkeit und Störanfälligkeit nicht weiter abzurutschen.



S-Bahn-Offensive in München wird „unendlich lang“ dauern

Allerdings gibt es noch Luft nach oben. Beispiel: die angekündigten XXL-S-Bahn-Züge, die die langsam in die Jahre kommende heutige S-Bahn-Generation ab 2030 ersetzen sollen. Viele Bahnsteige im S-Bahnnetz sind schlicht zu kurz für die 200-Meter-Gliederzüge. Was aber macht die Bahn? Sie will, wo es eben nicht anders geht, mit den dann über 30 Jahre alten heutigen S-Bahn-Zügen weiter fahren. Kürzere Neufahrzeuge soll es erst später geben. Mutmaßlich hat die Bahn schlicht nicht genug Geld für noch eine Neubestellung. Das könnte sich rächen, die Entscheidung muss schnell korrigiert werden.



Fazit: Auch die nun in Aussicht gestellten Verbesserungen werden sich erst nach Jahren, wenn überhaupt, wirklich bemerkbar machen. Die Planungsprozesse sind auch leider – noch so ein leidiges Problem – schier unendlich lang. Bis dahin werden die Fahrgäste in einem Tal der Tränen leben müssen. Es ist wenigstens ehrlich, dass uns die Bahnmanager darauf einstimmen.