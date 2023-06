Highlights der Isar-Metropole: Münchens bekannteste Sehenswürdigkeiten und ihre Vorzüge

6 / 15

„Hier geht's zu wie am Stachus“ – ist in Bayern keine unübliche Redensart. Der Stachus, oder Karlsplatz, wie er offiziell heißt, bildet das Tor zur größten Fußgängerzone Münchens. Hier ist immer etwas los. Die einen wollen zur Fußgängerzone, andere zur Altstadt, was sie ein, sie queren den Stachus. © B. Lindenthaler/Imago