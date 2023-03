Sale-and-lease-back oder Nießbrauch auf die eigene Immobilie

Teilen

Wer ein Eigenheim besitzt, hat viele Möglichkeiten, die eigene Rente aufzustocken. © S-Com

Eigentümer von Immobilien haben spannende Möglichkeiten, Kapital zu realisieren und ihre Rente aufzustocken, ohne ausziehen zu müssen.

Mit Blick auf die Rente stellen sich viele Menschen die Frage, ob und wie sie ihren Lebensstandard halten oder sich ihre Träume erfüllen können.

Selbst wer eine eigene Immobilie besitzt und daher keine Miete zahlen muss, macht sich dazu häufig Gedanken. Schließlich muss eine Immobilie auch instandgehalten werden und verursacht ebenso Nebenkosten. Außerdem sind Immobilien in den vergangenen Jahren stark im Wert gestiegen. Eine Tatsache aus der man allerdings leider keinen direkten Vorteil ziehen kann, so lange man das Objekt selber nutzt. Oder doch?

Immerhin eröffnen sich für Immobilieneigentümer zusätzliche Möglichkeiten, ihre Immobilie zur Steigerung ihrer Rente einzusetzen. Beispielsweise im Rahmen von „Sale-and-lease-back“ oder über eingetragenes Nießbrauchrecht.

Was ist „Sale-and-lease-back”?

Auf einem ähnlichen Prinzip wie dem klassischen Verkauf einer Immobilie baut die Option des „Sale-and-lease-back“ auf. Auch hier wird die Immobilie verkauft und das Eigentum geht über. Aber die Verkaufenden mieten das Objekt zurück und die Kaufenden erhalten die Mietzahlungen.

Der Kaufpreis für die Immobilie richtet sich hier ebenfalls nach dem Verkehrswert. Zudem fließen aber noch Aspekte des Ertragswerts in die Kaufpreisberechnung mit ein, was sich positiv auf den Kaufpreis auswirkt. Denn für die Ermittlung des Ertragswerts ist relevant, welche marktüblichen Erträge ein Kapitalanleger mit der betreffenden Immobilie erzielen kann. Auch die Höhe der Miete, welche die Verkaufenden bereit sind zu zahlen, schlägt sich hier nieder.

Transparente Vereinbarungen bei “Sale-and-lease-back“

Im Falle des „Sale-and-lease-back“ müssen keine Belastungen, wie Wohnrecht oder Nießbrauch, in Abteilung II des Grundbuchs eingetragen werden, was zusätzliche Kosten spart.

Um den Verkaufenden dennoch die Sicherheit zu geben, langfristig in der Immobilie wohnen bleiben zu können, wird der Mietvertrag im Rahmen des Kaufvertrags gesichert. Dazu muss der Mietvertrag allerdings vor oder gleichzeitig mit dem Kaufvertrag geschlossen werden. Außerdem wird das Recht einer Eigenbedarfskündigung ausgeschlossen.

Die Instandhaltungskosten liegen in der Regel beim Kaufenden – eine klare Erleichterung für den Verkaufenden. Und auch sonst ist die Beziehung zwischen Verkaufenden und Kaufenden durch das geltende Mietrecht geregelt. Das sorgt für Klarheit auf beiden Seiten.

Flexibilität mit „Sale-an-lease-back“

Grundsätzlich sind Verkaufende bei einer solchen Vereinbarung sehr flexibel, was ihre Wohnsituation angeht, denn aus ihrer Sicht gilt in diesem Modell die 3-monatige Kündigungsfrist. Sollten sich Verkaufende Jahre später also doch für eine wohnliche Veränderung (z. B. aus Gesundheitsgründen) entscheiden, kann das Mietverhältnis schnell beendet werden.

Die Verkaufenden verfügen von Anfang an über den gesamten Verkaufserlös und können darüber frei verfügen, ihn also beispielsweise auch anlegen oder sich eine lang ersehnte Reise bzw. Anschaffung leisten

Zudem lässt sich die Immobile deutlich leichter vermarkten, da keine wertmindernden Belastungen in Abteilung II des Grundbuchs eingetragen sind. Aus Sicht des Kaufenden handelt es sich um eine klassische Kapitalanlage, mit dem Vorteil, dass er die Mietendenden selbst mit Kapital ausgestattet hat, was auch noch das Mietausfallrisiko reduzieren kann.

Den Lebensstandard können Sie auch im fortgeschrittenen Alter halten. Wer ein Eigenheim besitzt, hat die Optionen Nießbrauchrecht und „Sales-and-lease-back“. © S-Com

Was ist ein Nießbrauchrecht?

Wird das Eigentum an einer Immobilie selbst – beispielsweise im Rahmen einer Schenkung oder eines Verkaufs – an eine dritte Person übertragen, kann parallel das Recht auf Nießbrauch für den bisherigen Eigentümer vereinbart werden. Der Eigentümerwechsel wie auch das Recht auf Nießbrauch werden im Grundbuch eingetragen.

Wer ein Nießbrauchrecht an einer Immobilie hat, hat viele der Rechte, die normalerweise nur dem Eigentümer zustehen: Er kann die Immobilie selbst nutzen und auch Ertrag durch Vermietung und Verpachtung daraus ziehen. Das Recht, über die Sache zu verfügen, sie beispielsweise zu verkaufen, kann der Nießbrauchberechtigte allerdings nicht ausüben, denn dies steht nur dem Eigentümer selbst zu.

Umfang des Nießbrauchs

Das Recht des Nießbrauchs kann sich auch auf einen Teil der Immobilie beschränken – etwa eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Das ist dann vertraglich genau festzuhalten.

Nießbrauch kann übrigens nicht nur für Immobilien und Grundstücke vereinbart werden, sondern ebenso für Vermögen, Wertpapiere, Rechte und Fahrzeuge. Der Nießbrauch in Form eines lebenslangen Rechts darauf, eine Immobilie zu bewohnen und Nutzen daraus zu ziehen ist allerdings die häufigste Form.

Verrentung der eigenen Immobilie über Nießbrauch

Unter Immobilienverrentung auf Nießbrauchbasis versteht man die Umwandlung des Immobilienvermögens in Barvermögen, ohne ausziehen zu müssen.

Der Immobilieneigentümer erhält den vollen Marktwert der Immobilie, aufgeteilt in zwei Leistungen: Eine Einmalzahlung und zusätzlich das lebenslange unentgeltliche Nutzungsrecht.

Natürlich gibt es auch Lösungen für den Fall, dass das Nießbrauchrecht nicht bis zum Lebensende genutzt wird: Der Immobilieneigentümer erhält entweder lebenslang die marktübliche Miete oder er lässt sich das Nießbrauchrecht gegen eine weitere Einmalzahlung vorzeitig ablösen.

Unterschied „Sale-and-lease-back“ und Immobilienverrentung über Nießbrauch

Bei einem Verkauf mit Rückmietung wird die Immobilie zum Marktwert veräußert. Gleichzeitig wird als Anlage zum notariell verbrieften Kaufvertrag ein Mietvertrag abgeschlossen. Das bedeutet, die bisherigen Eigentümer werden Mieter des Objektes und haben somit ab diesem Zeitpunkt nur noch Mieterrechte. Im Kaufvertrag wird eine Kündigung wegen Eigenbedarf ausgeschlossen. Diese Variante eignet sich vor allem für Eigenheimbesitzer, die nur noch wenige Jahre ihre Immobilie selbst bewohnen wollen.

Begünstigte … Nießbrauch Sale & lease back … dürfen Immobilie nutzen und selbst darin wohnen. Ja Ja … dürfen das Objekt vermieten oder verpachten. Ja Nein … dürfen das Objekt veräußern oder verschenken. Nein Nein … müssen das Objekt Instand halten. Ja, Sondervereinbarungen sind aber möglich Nein … können das Recht vererben. Nein Nein … können sein Recht im Grundbuch der Immobilie eintragen lassen. Ja, dies ist hier der Regelfall. Nein, es wird ein Mietvertrag mit dem neuen Eigentümer geschlossen.

Zu allen hier beschriebenen Modellen berät natürlich auch die Kreissparkasse. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir professionelle und individuell zugeschnittene Lösungen für Ihre Bedürfnisse.

Unsere Immobilienspezialisten helfen Ihnen hier gerne und kompetent weiter. Informieren Sie sich!

Zu den Immobilienexperten