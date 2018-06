Neuer Apple-Shop im Saturn-Markt Theresienhöhe

Er war nicht nur der erste Saturn-Markt Münchens, sondern er ist auch heute noch der größte: Eine riesige Auswahl an Technik- und Entertainmentprodukten erwarten die Kunden im Saturn-Markt auf der Theresienhöhe.

Momentan ist er auch der tapferste Saturn in München, denn er befindet sich mitten in der Großbaustelle für das neue Einkaufszentrum "Forum Schwanthalerhöhe". Der Markt ist auch während der Bauarbeiten geöffnet. Zum Trost können Kunden eine Stunde kostenlos parken und sich über viele besondere Schnäppchen freuen. Ganz nach dem Motto: Wo Staub aufgewirbelt wird, lässt es sich umso besser abstauben!

Der Weg zum Saturn München Theresienhöhe lohnt sich im Moment ganz besonders: Die Kunden des Marktes können sich nicht nur über tolle Technik-Angebote freuen, sondern auch auf etliche Neuheiten. So wurde gerade ein neuer, großer Apple-Shop eröffnet. Inmitten eines coolen Design-Ambientes wird das gesamte Programm der Kultmarke präsentiert: iPhone, iPad, MacBook, iMac, Mac Mini, Mac Pro, Apple Watch und vieles mehr – es ist alles da, was Apple-Fans glücklich macht. Auch beim Apple-Zubehör ist der Markt bestens sortiert. Tastaturen, Mäuse, Festplatten, Kabel, Adapter und eine große Auswahl an Schutzhüllen und Armbändern lassen keine Wünsche offen.

Sowohl im neuen Apple-Shop als auch in allen anderen Abteilungen können die Kunden in aller Ruhe die Produkte ausprobieren und sich ausführlich beraten lassen. Auch beim Service punktet der Markt: Neu gekaufte Smartphones etwa werden von den Technikern des Hauses schnell und professionell "ready to go" eingerichtet und mit dem passenden Display-Schutz versehen – so hat man Spaß am Produkt von Anfang an!

Alle Informationen zum Markt auf www.saturn.de.