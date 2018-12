Der Name Dyson ist nicht nur für seine beutellosen High-Tech-Staubsauger in avantgardistischem Design bekannt: Er steht auch für innovative Beauty-Produkte.

Inzwischen sorgt das Unternehmen Dyson mit weiteren innovativen Produkten wie Ventilatoren, Luftreinigern und Haartrocknern buchstäblich für Wirbel. Jetzt ist den britischen Luftstrom-Experten ein neuer Coup gelungen: Mit dem Airwrap Haarstyler schickt sich Dyson an, die Welt des Haarstylings neu zu erfinden. Ein Beauty-Tool vom Feinsten, das nicht nur die Damenwelt in Begeisterung versetzt. In den Saturn Märkten in München und Freising kann man es ab sofort testen.

Die sanfte Art des Haarstylings: Haarstyler trocknet und stylt gleichzeitig

Schöne Locken und geschmeidiges Haar ohne Hitze – so lässt sich der Nutzen des Dyson Airwrap auf einen Nenner bringen. Das Gerät ist ein mit Saugluft operierender Multistyler, der feuchtes Haar gleichzeitig trocknet und stylt. Dyson nennt dies den „Coanda-Effekt“: Ein rotierender Luftstrom fließt mit hoher Geschwindigkeit nahe an der Oberfläche des Stabes entlang. Führt man nun die Haare an den Stab heran, drehen sie sich um ihn herum und ergeben in Verbindung mit diversen Styling-Aufsätzen voluminöse Locken, natürliche Wellen oder geschmeidiges Haar. Dies alles geschieht ohne extreme Hitze.

Impressionen: Die Saturn Märkte in München und Freising empfehlen den neuen Dyson Airwrap Zur Fotostrecke

Das Ergebnis sieht fantastisch aus. Dyson bietet für den Airwrap gleich acht verschiedene Bürsten und Aufsätze für verschiedene Haartypen. Ob feines, dickes oder krauses Haar, Dyson bietet für verschiedene Haartypen die passende Produktvariante. “Das nennt man die sanfte Art des Haarstylings – wirklich ein tolles Gerät, wie mir meine Kolleginnen bestätigen, die den Airwrarp selbst ausprobiert haben,” berichtet Helmut Altmann, der Geschäftsführer des Saturn Markts an der Theresienhöhe. Auch als Weihnachtsgeschenk ist der Dyson Airwrap dank der edlen Aufbewahrungsbox hervorragend geeignet.

Saturn Märkten in München und Freising



Saturn-Markt Stachus Neuhauser Str. 39, 80331 München Saturn-Markt Theresienhöhe Schwanthalerstraße 115, 80339 München Saturn-Markt im PEP Ollenhauerstraße 6, 81737 München Saturn-Markt in den Riem Arcaden Willy-Brandt-Platz 5, 81829 München Saturn-Markt OEZ Hanauer Str. 77, 80993 München Saturn-Markt Freising Isarstrasse 1 Anfahrt über Angerbadergasse, 85356 Freising

Web: www.saturn.de