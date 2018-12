Die Saturn Märkte in München und in Freising präsentieren die neue Nespresso Vertuo

Dank einer speziellen Extraktionstechnologie ermöglicht sie das unvergleichbare Erlebnis einer großen Tasse Kaffee mit einzigartiger Crema und dunklem, vollem Körper. Wer auf den Geschmack kommen will: In den Saturn Märkten in München und Freising wird das neue Highlight von Nespresso jetzt inklusive Verkostung vorgestellt. Die Bedienung der Maschine ist gewohnt einfach: Einfach Kapsel einlegen und die Klappe schließen, alles Weitere geschieht vollautomatisch. Nach dem Starten des Brühvorgangs scannt die Maschine den Barcode auf der Kapsel und bringt diese auf eine Drehzahl von bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute. Dabei durchdringt Wasser den gemahlenen Kaffee, sodass ein hervorragender Kaffee mit perfekter Crema für größere Tassen entsteht.



Die vielseitige Maschine brüht den optimalen Kaffee für fünf Tassengrößen: die größere Alto-Tasse mit 414 ml, den Mug mit 230 ml, einen Gran Lungo mit 150 ml im Americano-Stil, Double Espresso mit 80 ml und einen Espresso mit 40 ml, alles mit nur einem Knopfdruck. Käufer erhalten von Nespresso zu jeder Maschine ein kostenloses Willkommenspaket, das aus einer Auswahl von Nespresso Vertuo Kapseln mit einzigartigen Aromaprofilen besteht.

+ Lassen Sie sich in den Saturn-Märkten zu allen Produkten von Nespresso beraten. © Nespresso

Die neuen Kaffeesorten in den Vertuo-Kapseln sind von der gleichen Spitzenqualität wie die bewährten Original Nespresso Kaffees. Diese werden zu über 80 Prozent über das Nespresso AAA Sustainable Quality Programm bezogen, welches 2003 mit der Rainforest Alliance gegründet wurde. Auf diesem Programm basiert das Engagement von Nespresso für Nachhaltigkeit und das Wohlergehen der Kaffeebauern; derzeit arbeitet das Unternehmen mit mehr als 75.000 Farmern in zwölf Ländern zusammen.



Die Saturn-Märke beraten gerne ausführlich zu allen Produkten von Nespresso. Außerdem haben Sie die Möglichkeit eine Auswahl an Kapseln der verschiedenen Geschmacksrichtungen in den Saturn Märkten im PEP und am OEZ am Nespresso N-Point zu kaufen.