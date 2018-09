Saturn-Markt Theresienhöhe: Münchens größte TV-Wand

Frisch umgebaut hat der Saturn-Markt Theresienhöhe seine TV-Abteilung: Vor beeindruckender Kulisse finden die Kunden eine riesige Auswahl an Fernsehern aller Größen und Preisklassen.

Der Markt hat nicht nur Münchens größter TV-Wand, obendrein erhalten Sie eine erstklassige Beratung, nützliche Serviceleistungen und eine Garantieverlängerung auf bis zu fünf Jahre. In einem Satz: Ganz großes Kino!

Einen neuen Fernseher kauft man nicht alle Tage. ‌Daher lohnt es sich, vor dem Kauf zu vergleichen und den Rat des Fachmanns einzuholen. Bei Saturn auf der Theresienhöhe wird man in dieser Hinsicht bestens bedient. Die nagelneue TV-Abteilung hat alles an Bord, was an Geräten aktuell auf dem Markt ist. Ob Samsung, Sony, Grundig, LG, Philips oder Panasonic – hier sind alle führenden Markenhersteller mit ihren neuesten Modellen vertreten. Ein Highlight ist der neue Loewe-Shop, in dem die Design-Enthusiasten unter den TV-Käufern garantiert fündig werden.

Der nächste Sprung: Von 4K auf 8K zu noch höherer Auflösung

Technisch lässt die aktuelle Fernsehergeneration durch die Bank kaum noch Wünsche offen. Ob 4K UHD oder OLED, in punkto Bildqualität haben die Hersteller in den letzten Jahren die Standards sehr hoch gesetzt, wobei die Preise stetig herunter gegangen sind. Im Saturn steht die volle Bandbreite des aktuellen TV-Angebots zur Verfügung. Und die Entwicklung geht weiter: Auf der Technikmesse IFA 2018 wurden gerade die ersten 8K-Fernsehgeräte vorgestellt, die mit einer Auflösung von 7880 x 4320 Pixeln die Bildqualität nochmals signifikant zu steigern vermögen. Mit der vierfachen Schärfe von 4K ist die neue 8K-Technologie dazu prädestiniert, den Trend zu noch größeren Bildschirmformaten weiter voranzutreiben. Im Saturn-Markt Theresienhöhe werden die ersten 8K-Modelle schon bald zur Vorführung bereit stehen. Das TV-Sortiment wird ergänzt durch eine große Auswahl an Beamern sowie durch Soundbars und Audiosysteme für das perfekte Home-Cinema- Erlebnis.

Kompetente Beratung und bis zu fünf Jahre Garantieverlängerung

+ Die PLUS Garantie von Saturn gibt Ihnen fünf Jahre Sicherheit. © Saturn Was beim Fernseherkauf genauso wichtig ist wie eine große Geräteauswahl, sind Beratung und Service. Gerade hier trennt sich die Spreu vom Weizen, und deshalb kommen viele Kunden auch von weither, um von der Fachberatung der TV-Experten im Saturn-Markt Theresienhöhe zu profitieren. Gerade beim Kauf von höherwertigen Fernsehgeräten lohnt sich ein ausführliches Gespräch, sodass man schließlich die richtige Kaufentscheidung trifft und die Kaufzufriedenheit anhält. Empfehlenswert ist zudem der Abschluss einer Garantieverlängerung, um auch nach der zweijährigen gesetzlichen Gewährleistung durch den Hersteller auf der sicheren Seite zu sein. Die PLUS Garantie von Saturn verlängert die Garantie auf bis zu fünf Jahre, greift bei Material- und Produktionsfehlern und ersetzt im Totalschadensfall 100 Prozent des Anschaffungspreises. Inbegriffen sind außerdem eine kostenlose Telefon-Hotline und ein Vor-Ort-Service beim Kunden zuhause, wenn das Gerät einen Defekt hat. Fazit: Beim TV-Kauf lohnt sich der Weg zur Theresienhöhe nach dem Umbau mehr denn je: Saturn hat das beste Programm!

