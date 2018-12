Saturn-Markt Theresienhöhe: Umfassende Produktauswahl und Services für Firmenkunden

Der Saturn-Markt Theresienhöhe gehört zu den ersten Adressen Münchens, wenn es um moderne Technikprodukte geht - auch für Firmenkunden.

Von den Stärken des Saturn-Marktes Theresienhöhe in punkto Sortimentsvielfalt, Beratung und Service sollen nun auch verstärkt Firmenkunden profitieren.

Vom Firmenhandy bis zur Büro-Kaffeemaschine

"Wir wenden uns gezielt an Unternehmen, Behörden, Freiberufler und Handwerker, die einen professionellen Lieferanten und Dienstleister in der Region suchen. Ob neue Smartphones für die Mitarbeiter, modernste Technik für den Meetingraum oder die Profi-Espressomaschine für die Büroküche - wir bieten eine riesige Auswahl an Produkten sowie maßgeschneiderte Lösungen", erklärt Geschäftsführer Helmut Altmann. Für den neuen Geschäftsbereich gibt es auch eine Firmenkundenbetreuerin, die gerne für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung steht.

Produkte für den professionellen Einsatz

Vom PC bis zur Präsentationstechnik, vom Kaffeevollautomaten bis zum Side-by-Side-Kühlschrank – im Gesamtsortiment von Saturn, das rund 300.000 Produkte aller Warengruppen umfasst, findet sich alles, was ein modernes Unternehmen an technischen Geräten im Büro oder im Außendienst braucht. Dazu zählen auch Laptops, Drucker, Monitore, Beamer und andere Produkte für den professionellen Einsatz, die besonders hohen Anforderungen genügen müssen. Vorteilhaft sind außerdem die hohe Warenverfügbarkeit, die gute Erreichbarkeit des Marktes und die kurzen Lieferzeiten. "Wir sind reaktionsschnell, unkompliziert und zuverlässig bei der Auftragserledigung", verspricht der Geschäftsführer.

Alle Vorteile für Firmenkunden auf einen Blick

Mit dem Kauf eines Geräts allein ist es meist nicht getan

Ein Kernstück des neuen Firmenangebots des Saturn-Marktes Theresienhöhe ist die individuelle Beratung und Betreuung. "Unser Beratungsziel ist es, die Kunden bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen und unter Berücksichtigung ihres Budgets eine optimale, maßgeschneiderte Lösung zu finden. Mit dem Kauf eines Geräts allein ist es ja meist nicht getan, daher betrachten wir das Gesamtbild des Produkteinsatzes, also auch Kriterien wie Service und Wartung. Darüber hinaus analysieren wir verschiedene Optionen der Finanzierung", erklärt der Geschäftsführer. So profitieren Saturn-Businesskunden zum Beispiel von einem Mindest-Brutto-Leasing-Wert in Höhe von 399 Euro ohne Zinsen, Sonderzahlungen oder Restwertrisiko.

Beratungsgespräch vor der nächsten Investition lohnt sich

Für den Saturn-Markt Theresienhöhe spricht nicht zuletzt, dass Geschäftskunden mit ihm einen Partner zur Seite haben, der in punkto Innovationen immer auf der Höhe der Zeit ist. Dies ist gerade bei Investitionen in die Betriebsausstattung wichtig, da technische Geräte einen großen Einfluss auf die betriebliche Produktivität haben. Daher lohnt es sich, vor der nächsten Anschaffung ein Beratungsgespräch mit der zuständigen Firmenkundenbetreuerin, Frau Christine Rehm, zu vereinbaren. Sie ist unter der Telefonnummer 089/51085-108 oder per E-Mail unter muenchen-theresienhoehe.business@saturn.de zu erreichen.

Hier geht's zum Saturn-Markt Theresienhöhe

Schwanthalerstraße 115

80339 München