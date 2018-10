Tolle Telekom-Angebote in allen Saturn-Märkten in München und Freising

Zum digitalen Lifestyle gehören nicht nur innovative Technikprodukte, sondern auch variable Lösungen: Fernsehen, Satelliten-TV und Smart Home-System – für alles hat die Telekom attraktive Angebote und Verträge.

"Wer den Anschluss an die Zukunft sucht, ist bei der Telekom in den besten Händen. Ein Gespräch mit unseren Fachberatern lohnt sich, um sich über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren", empfiehlt Saturn-Geschäftsführer Helmut Altmann. Drei Pakete stehen dabei im Mittelpunkt: MagentaTV, MagentaTV Sat und Magenta SmartHome.

Hier zum MagentaZuhause M Angebot

MagentaTV und MagentaTV Sat

Fernsehen gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Doch das Fernsehverhalten verändert sich. So werden heute bestimmte Formate zu regelrechten Events. Dies berücksichtigen die TV-Angebote MagentaTV und MagentaTV Sat der Telekom. Zahlreiche Komfortfunktionen verbessern das Gemeinschaftserlebnis: Klingelt etwa der Pizza-Lieferbote, kann man das laufende Programm ganz einfach anhalten und nach dem Essen an derselben Stelle weitergucken. Oder man nutzt die zeitversetzte Ausstrahlung, die bei vielen Sendungen bis zu sieben Tage lang abrufbar ist*. MagentaTV bietet eine Auswahl von rund 100 Sendern, davon über 20 in HD, und darüber hinaus zahlreiche Inhalte auf Abruf in Mediatheken und Videotheken, darunter kostenlose exklusive Serien und ein attraktives Sportprogramm aus Fußball, Basketball und Eishockey.

Noch mehr Programm bietet MagentaTV Sat, die Kombination von Satelliten- und internetbasiertem Fernsehen. Hierbei werden die Vorteile beider Techniken gebündelt. Für beste Unterhaltung sorgen eine Auswahl von rund 300 Sendern, davon über 40 in HD. Auch Sport-Events wie Eishockey, Basketball und Spiele der 3. Bundesliga gehören zu diesem Paket. Integrierte Mediatheken und Streaming-Anbieter sorgen überdies für eine noch größere Auswahl.

Magenta SmartHome

Keine Zukunftsmusik, sondern längst machbar ist auch die Verwandlung des Zuhauses in ein komfortables Smart Home – ganz nach individuellen Wünschen. Das Hausautomationssystem Magenta SmartHome ermöglicht die Integration der verschiedensten Geräte und deren praktische Steuerung mit dem Handy. Beleuchtung, Heizung, Alarmanlage, Soundsystem – selbst die Kaffeemaschine lässt sich digital programmieren. Wenn man zum Beispiel morgens aufwacht, steigt schon der frische Kaffeeduft in die Nase, und aus den Lautsprechern ertönt die Lieblingsmusik. Wenn man bei der Arbeit oder in Urlaub ist, genießt man das gute Gefühl, dass zuhause alles in Ordnung ist – und man wird sofort benachrichtigt, wenn etwas nicht stimmt. Dank ständig wachsender Geräteauswahl gibt es nahezu unendliche Möglichkeiten, seine Wohnung smarter zu machen. Wie das im Einzelnen funktioniert, führen die Experten in allen Saturn-Märkten in München und Freising gerne vor.

* 7 Tage Replay: Die Funktion, Sendungen bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung abzuspielen (7 Tage Replay), steht nicht bei allen Sendern bzw. allen Sendungen bereit.

