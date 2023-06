Münchner Schlaganfall-Patientin: „So gewinne ich Selbstständigkeit zurück“ - Chefarzt erklärt Training

Von: Andreas Beez

Teilen

Erarbeitet sich mit regelmäßigem Training Selbstständigkeit zurück: Schlaganfall-Patientin Renate Eigner aus dem Damenstift am Luitpoldpark. © Markus Götzfried

In ihrem Seniorenheim trainiert eine Schlaganfall-Patientin regelmäßig an speziellen Geräten. Sie beweist, wie effektiv regelmäßiges Training ist. Ein Chefarzt vom Uniklinikum rechts der Isar erklärt den Hintergrund.

Die Übungseinheiten sind für die lebenslustige Seniorin gesetzt: Zwei Mal wöchentlich trainiert Renate Eigner im Damenstift am Luitpoldpark an speziellen Trainingsgeräten. Ihr großes Ziel ist es, nach einem Schlaganfall Selbstständigkeit zurückzugewinnen - und auf diesem Weg verzeichnet sie bereits bemerkenswerte Erfolge. „Ich freue mich über meine Fortschritte. Ich komme wieder alleine aus dem Rollstuhl auf mein Bett. Ich habe einfach wieder viel mehr Kraft in den Armen. Das verdanke ich meinem regelmäßigen Training“, erzählt die Seniorin.

Wie Renate Eigner: Mehr als 400 Senioren trainieren in über 20 Senioreneinrichtungen

Sie ist Teil des sogenannten bestform-Projekts der TU München in Kooperation mit der Beisheim Stiftung. Dabei trainieren mehr als 400 Senioren regelmäßig in mehr als 20 Senioreneinrichtungen an speziellen Geräten. Viele Teilnehmer profitieren von dem in dieser Form einzigartigen Übungsprogramm. „Regelmäßiges Training kann ein Schlüsselfaktor sein, um sich bis ins hohe Alter mit viel Lebensqualität und Selbstständigkeit zu belohnen. Dies gilt auch für chronisch kranke Menschen und für Senioren, die in Betreuungseinrichtungen leben“, betont der Münchner Präventionsmediziner Prof. Martin Halle vom Uniklinikum rechts der Isar, der das bestform-Programm mit seinem sportwissenschaftlichen Team ins Leben gerufen hat.

Sport kennt kein Alter– und bringt nicht nur jungen fitten Menschen einen echten Mehrwert. „Wenn mir ein Mediziner-Kollege sagt, seine Patienten seien zu alt und zu krank, um zu trainieren, dann entgegne ich ihm: Meine Patienten können gar nicht alt und krank genug sein, um zu trainieren. Denn je kränker die Menschen sind, desto größer sind die Trainingseffekte“, so Prof. Halle.

Uni-Professor Martin Halle: „Es gibt viele ermutigende Erfolgsgeschichten von chronisch Kranken“

Immer in Bewegung: der Präventionsmediziner Professor Martin Halle von der TU München. Er hat das bestform-Projekt ins Leben gerufen, ein spezielles Trainingsprogramm für die Bewohner von Senioreneinrichtungen. © NICKI SCHAEFER

„Während meiner 20-jährigen Arbeit im Uniklinikum rechts der Isar durfte ich viele solcher Erfolgsgeschichten miterleben“, berichtet der erfahrene Mediziner weiter, der bereits seit 20 Jahren das Zentrum für Prävention und Sportmedizin der TU München leitet. „Besonders gut ist mir ein Patient mit einem Kunstherzen in Erinnerung. Er hat sich mit viel Elan in sein Training hineingekniet und bereits nach drei Monaten seine körperlichen Leistungswerte verdoppelt. Andere Patienten trainieren sogar während der Blutwäsche. Gerührt hat mich der Fall einer 85-jährigen schwer nierenkranken Dame. Sie versorgte zu Hause ihre geliebte Katze und geriet dabei an ihre Grenzen. Seit sie während der Dialyse trainiert, hat sie keine Muskelkrämpfe mehr.“

Wie stark auch hochbetagte Senioren von regelmäßigem Training profitieren, untersuchen die TU-Sportwissenschaftler um die Porjektleiterinnen Nina Schaller und Privatdozentin Dr. Monika Siegrist im Rahmen einer der größten wissenschaftlichen Studien zu diesem Thema weltweit. Erste konkrete Ergebnisse sollen in den nächsten Monaten vorgestellt werden. In der täglichen Praxis berichten viele Teilnehmer bereits von beeindruckenden persönlichen Fortschritten.

Regelmäßiges Training senkt Risiko für Demenz, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Das deckt sich mit den Erkenntnissen des Teams um Prof. Halle. Der Münchner Chefarzt: „Wer sich regelmäßig bewegt, steigert seine Lebensqualität und seine Leistungsfähigkeit, leidet seltener an chronischen Erkrankungen, etwa des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes oder Demenz, ist körperlich weniger eingeschränkt, bleibt geistig fit, hat mehr soziale Kontakte und eine höhere Lebenserwartung. Fazit: Es ist nie zu spät, mit dem Training zu beginnen–egal, wie alt man ist und wo man lebt!“