Schock am U-Bahnhof Neuperlach: Junge Frau fällt ins Gleisbett und wird überrollt

Von: Felix Herz

Am U-Bahnhof Neuperlach stürzte am Mittwochmittag eine junge Frau in das Gleisbett und wurde von einem einfahrenden Zug überrollt. Sie überlebte schwer verletzt.

Schlimmer Unfall in Neuperlach: Eine 30-jährige Frau ist in das Gleisbett des U-Bahnhofs gestürzt und wurde von einem einfahrenden Zug überrollt.

München – In Neuperlach ist es am frühen Mittwochmittag, 21. Juni, zu einem schlimmen Unfall gekommen. Laut Pressemitteilung der Münchner Feuerwehr stürzte eine junge Frau ins Gleisbett des dortigen U-Bahnhofs. Anschließend wurde sie vom einfahrenden Zug überrollt.

Schock-Moment am U-Bahnhof Neuperlach: Frau stürzt ins Gleisbett

Dem Bericht der Feuerwehr zufolge ereignete sich der Vorfall um 11.54 Uhr. Eine 30-jährige Frau befand sich am Bahnsteig im U-Bahnhof Neuperlach, als sie plötzlich in das Gleisbett stürzte und dort reglos liegenblieb. Laut Feuerwehr ist es möglich, dass dies wegen einer „plötzlichen Erkrankung“ geschehen war.

Kurze Zeit später wurde die Frau von einem in den U-Bahnhof einfahrenden Zug überrollt. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert, die, am Bahnsteig angekommen, das „Einbremsen der Bahn und die Spannungsfreiheit des Gleisbereiches“ sicherstellten und sich dann zur Frau begaben. Dort konnten sie erste medizinische Hilfe leisten. „Nach kurzer Zeit wurde die Patientin in der Schleifkorbtrage ziehend durch den Rettungsschacht befreit und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr weiter.

Mit schweren Verletzungen gerettet – Junge Frau überlebt Unfall in Münchner U-Bahn

Anschließend wurde die 30-Jährige von der Besatzung eines Rettungswagens und in Begleitung des Notarztes in den Schockraum einer nahegelegenen Klinik gebracht. Ein ebenso alarmiertes Kriseninterventionsteam kümmerte sich unterdessen um die zwei U-Bahn-Fahrer sowie eine Passantin. Stand jetzt überlebte die Frau mit schweren Verletzungen.

Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. „Im U-Bahnverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen“, schrieb die Feuerwehr abschließend in den Pressebericht. (fhz)

