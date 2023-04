„Unglaublich glücklich und stolz“: Experten küren Münchner Lokal zum schönsten Restaurant Deutschlands

Von: Lukas Schierlinger

Gleich zwei Spitzenplätze für München: Die Landeshauptstadt findet in einem neuen Gastro-Buch löbliche Erwähnung.

München – Besondere Ehre für die Landeshauptstadt: In München finden sich das schönste Restaurant und das schönste Café der Bundesrepublik. So ist das nachzulesen in einem neuen Buch des Callwey-Verlags. In ihrem Werk „Die schönsten Restaurants & Bars“ haben die Herausgeber gastronomische Betriebe in ganz Deutschland auf ihre ästhetischen Potenziale geprüft. Raumgestaltung und Innenausrichtung standen im Fokus. Insgesamt 50 Projekten hat sich die fachkundige Jury gewidmet.

Als „schönstes Restaurant Deutschlands“ ging das japanische Sushi-Lokal Ukiyo in der Rumfordstraße hervor. „Im ‚Ukiyo‘ regiert die japanische Küche in ihrer reinsten Form, ohne Fusionierungen oder andere Experimente. Diese Konsequenz spiegelt sich auch in der Innengestaltung wider“, lobten die Herausgeber.

Deutschlands schönstes Lokal liegt in München: Designerin erklärt „Philosophie der Herzlichkeit“

Für die Gestaltung des Restaurants zeichnete die renommierte Interior-Designerin Stella-Maria Mo verantwortlich. Sie erklärt das Konzept: „Neben den künstlerisch angehauchten Speisen, den minimalistisch angerichteten Drinks, den ausgewählten Accessoires und den zurückhaltenden Materialien ist es vor allem die Philosophie der Herzlichkeit, die das Gesamtkonzept bestimmt.“ In einer aktuellen Google-Bewertung klingt eine Ukiyo-Besucherin verzückt: „Von dem Moment an, in dem Sie das Innere betreten, entführt Sie die schöne Atmosphäre sofort in eine Welt der Entspannung und des Genusses.“ „Wir sind so unglaublich glücklich und stolz! Gerne möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns beim gesamten Team zu bedanken“, schreiben die Ukiyo-Betreiber auf ihrer Instagram-Seite.

Als Preisträger geht im Buch des Callwey-Verlags auch ein Münchner Café hervor. Das Bistro des IT-Unternehmens adesso im Stadtteil Berg am Laim hat von den Herausgebern den Spitzenplatz erhalten. „Die Verbindung zwischen dem Unternehmen, seiner Arbeitskultur und dem Loftcharakter des Gebäudes sowie den kräftigen Farben des Bistros hat die Jury sofort überzeugt“, ist der Laudatio zu entnehmen. Den verantwortlichen Innenarchitekten sei es gelungen, einen Ort zu kreieren, der „motivierend, identitätsstiftend, flexibel, kontrastreich, qualitätsvoll, handwerklich ausdrucksstark und einfach gelungen“ sei.

Beide Auszeichnungen dürften gewiss auch in der Münchner Szene positive Reaktionen hervorrufen. Viele Gastronomen machen allerdings gerade schwere Zeiten durch. Die große Schließungswelle sehen Experten dennoch nicht kommen – wenngleich sich im Jahr 2022 gleich mehrere traditionsreiche Betriebe verabschieden mussten.