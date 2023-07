„Schon immer renitent“: Strafarbeit aus Münchner Grundschule sorgt für viele Lacher

Von: Felix Herz

Auf Twitter postete ein Nutzer amüsiert seine Strafarbeit aus Münchner Grundschulzeiten – und das Netz lacht mit. © Sven Simon / Screenshot zwischen2welten / Twitter

Auf Twitter postete ein Nutzer seine Strafarbeit aus der Grundschule in München. Seine Mutter hatte ihm jüngst den Zettel gegeben – zu seiner Freude.

München – Funde aus der Kindheit können herrlich lustig sein und die verschiedensten Erinnerungen in uns wach rufen. Seien es alte Fotos, Geschichten – oder Strafarbeiten, wie nun ein Fall aus München zeigt. So lud die Userin „zwischen2welten“ ein solches Relikt aus Grundschulzeiten auf Twitter hoch und erheiterte das Netz.

„Ich darf nicht jodeln“: Kuriose Strafarbeit aus Münchner Grundschulzeiten

In dem Tweet berichtet „zwischen2welten“, dass sie den Zettel von ihrer Mutter in München erhalten habe. Die Strafarbeit stamme aus der zweiten Klasse, schreibt sie – und zieht direkt eine für sie logische Konsequenz aus dem Inhalt. „Ich war scheinbar schon immer renitent“, so die Nutzerin mit einem lachenden Emoji.

„Ich darf nicht jodeln“, steht auf dem Zettel, insgesamt zehnmal. Dem Anschein nach also eine klassische Form der schulischen Bestrafung, in der das Kind eine Regel mehrfach zu Papier bringen darf. Erinnert natürlich auch an Bart Simpsons Dauerbestrafung, die im Vorspann der „Simpsons“ seit zahlreichen Folgen über die Fernsehbildschirme flimmert. „Zwischen2welten“ hat es der Strafarbeit zufolge wohl mit dem Jodeln während des Unterrichts übertrieben, bis einem Lehrer oder einer Lehrerin der Geduldsfaden riss und sie zu dieser Strafarbeit verdonnerte.

Nutzer freuen sich über die kuriose Strafarbeit: „Ich liebe es“

Die Follower von „zwischen2welten“ lachen fleißig mit der Twitter-Nutzerin mit. „Ich liebe es“, schreibt ein User, eine andere Nutzerin kommentiert: „Jodeldiplom ist ja wichtig, damit Frau was Eigenes hat“.

