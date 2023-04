„Schreiend durch Wohnung gerannt“: Peter Fox endgültig mit Solo-Comeback – gleich zwei Auftritte in München

Von: Felix Herz

Peter Fox bei einem Konzert in München – im Jahr 2009. Lange mussten Fans auf ein Solo-Comeback des Musikers warten. Im Sommer 2023 ist es so weit. (Symbolbild) © Stefan M Prager / IMAGO

Peter Fox ist zurück! Nach langer Zeit gibt der Musiker sich auch wieder live die Ehre, unter anderem in München – mit gleich zwei Shows.

München – Große Neuigkeiten für Fans von Peter Fox: Nachdem der Musiker in den vergangenen Monaten vier Singles veröffentlicht hatte, folgte nun ein echter Doppelschlag: Ende Mai veröffentlicht Peter Fox nach knapp 15 Jahren wieder ein Album – mit dem Titel „Love Songs“ – und kündigte im selben Zug Live-Shows an. Zweimal darf sich auch München freuen.

Peter Fox live in München: Zwei Shows angekündigt

Peter Fox veröffentlicht am 26. Mai ein Album und geht auf Open-Air-Tour in Deutschland: Diese Nachricht schlug auch auf Twitter hohe Wellen. Am Freitag, 28. April, trendete der Name Peter Fox auf dem zweiten Platz. Eine Nutzerin schrieb zum Beispiel „Es ist noch nicht mal 7 Uhr und ich bin schon schreiend durch die Wohnung gerannt und habe über 260 € für Peter Fox ausgegeben. Und wie läuft euer Freitagmorgen so?“ Schaut man auf die Reaktionen des Tweets zeigt sich, dass sie die Stimmungslage unter den Fans damit wohl ziemlich treffend zusammenfasste.

Auf der Website von Peter Fox, der normalerweise Sänger der Band Seeed ist, stehen die Tourdaten des Sommers 2023. Zweimal in der Liste taucht die bayerische Landeshauptstadt auf: Das erste Konzert ist schon recht bald – am 12. Juni im Circus Krone. Der zweite Live-Auftritt folgt dann im Spätsommer – im Rahmen des Superbloom-Festivals im Münchner Olympiapark.

Peter Fox beim Superbloom – Münchner Festival stand im Vorjahr heftig in der Kritik

Das Superbloom-Festival findet 2023 zum zweiten Mal statt. Bei seiner Premiere im Vorjahr hatte es noch für recht viel Kritik gesorgt. Zwar wurde das Line-Up gelobt, viele Besucher kritisierten aber die Organisation bei dem Event, sogar der Veranstalter musste sich rechtfertigen. Bleibt zu hoffen, dass man aus den Fehlern bei der ersten Ausgabe des Festivals lernen kann und im Jahr 2023, wenn auch Peter Fox die Bühne betritt, eine gute Festival-Figur machen kann. (fhz)

