500.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz einer monatelangen Diebesserie: Drei Männer sind in insgesamt elf Fällen angeklagt, nachdem sie etliche BMW-Teile von Güterzügen geklaut haben - auch am Rangierbahnhof Freimann.

München - Drei Männer auf Abwegen! Seit Montag wird Yordan A. (52), Georgi G. (33) und Todor T. (28)der Prozess am Landgericht gemacht. Gemeinsam sollen die Angeklagten als Bande eine monatelange Diebesserie verübt haben. Im Visier: Teure BMW-Fahrzeuge, von denen sie etliche Teile von Güterzügen am Bahnhof in Freimann klauten. Insgesamt elf Fälle sind angeklagt, die sich zwischen dem 25. Oktober und dem 18. Dezember 2017 ereigneten. „Die Anklage trifft zu, wenn auch nicht in allen einzelnen Fällen“, sagte Verteidigerin Carina Hamel gestern für Yordan A. aus.

„Die Angeklagten haben sich gekannt und abgesprochen“, führte sie weiter aus. Im Oktober hatten die Männer ihren kriminellen Plan geschmiedet und wollten nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft „dauerhaft und gemeinschaftlich“ hochwertige Reifen, Autofelgen und Zubehör von Autotransportzügen klauen. Den Rangierbahnhof in Freimann hatten sie dafür ausgewählt – und machten anschließend fette Beute.

Auf rund 500 000 Euro beziffert die Anklage den entstanden Schaden aus elf Fällen. An den Güter-Waggons sollen die Angeklagten jeweils die Planen aufgeschlitzt haben,um an die Autoteile zu gelangen, oderbocktendie Fahrzeuge auf, um die Reifen zu klauen. Nachts im Dunkeln hatten sie sich zuvor an den Rangierbahnhof herangeschlichen – am Ende ertappte sie die Polizei auf frischer Tat. Den Angeklagten droht nun eine mehrjährige Haftstrafe wegen Bandendiebstahls. An drei weiteren Tagen verhandelt das Gericht bis zum Urteil am 21. September.

A. Thieme