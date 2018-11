Nach Fund und Evakuierung in Freimann: Fliegerbombe entschärft

Großalarm in Freimann: Auf einer Baustelle wurde am Freitag eine Fliegerbombe entdeckt. Firmen und eine Schule wurden geräumt.

Fliegerbombe in Freimann entschärft

Update 18.37 Uhr: Die US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag in Freimann entschärft worden. Dies teilte die Feuerwehr am Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

#Fliegerbombe in Freimann: Entschärfung ist erfolgreich abgelaufen. Sperrung der Heidemannstraße wird in Kürze aufgehoben. #wirfuerMuenchen — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 9. November 2018

Fliegerbombe in Freimann: Das war die Erstmeldug

München - Am Freitagvormittag ist auf einer Baustelle im Münchner Stadtteil Freimann eine 250 Kilogramm schwere, amerikanische Fliegerbombe freigelegt worden. Der verantwortliche Sprengmeister hat die Entschärfung der Bombe für 18.00 Uhr geplant.

Es wurde vom Sprengkommando ein Sicherheitsradius von 300 Metern um die Fundstelle festgelegt. Öffentlicher Wohnraum ist nicht davon betroffen. Die angrenzenden Firmen und eine Berufsschule im Sicherheitsbereich sind veranlasst worden, ihre Gebäude bis 17.00 Uhr zu räumen. Die Heidemannstraße wird für den Zeitraum der Entschärfung gesperrt werden.

Im Juni wurde bei Bauarbeiten am Bahnhof in Weilheim eine Fliegerbombe gefunden. Eine beispiellose Evakuierung fast der gesamten Innenstadt-Bewohner lief an.