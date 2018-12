Gediegenes Hochzeitsmahl bei McDonald´s? Kuriose Aufnahmen aus Münchner Filiale aufgetaucht

Es muss nicht immer die lange Tafel sein. Eine frisch Vermählte hat am Tag ihrer Hochzeit eine Münchner McDonald´s-Filiale besucht - stilecht im Brautkleid.

München - Festlich werden am Sonntagabend wohl die wenigsten Besucher der McDonald´s-Filiale am Euro-Industriepark gestimmt gewesen sein. Und doch wurden sie inmitten der vorweihnachtlichen Hektik Zeugen eines berührenden Moments.

Eine junge Frau im Brautkleid hatte sich mitsamt Entourage an einem der Tische niedergelassen - offenbar am Tag ihrer Trauung. Auf Instagram kursieren Aufnahmen der kuriosen Gästeschar. „Bei meiner Hochzeit will ich auch unbedingt Cheeseburger und Pommes servieren“, kommentiert eine Userin.

+ Eine Frau im Brautkleid wurde in der McDonald´s-Filiale am Euro-Industriepark gesichtet. © Screenshot Instagram

Dass die Gruppe tatsächlich ihr Hochzeitsmahl beim Burgerbrater eingenommen hat, ist dann doch eher zu bezweifeln. Wahrscheinlicher ist eher, dass sich die Braut eine kurze Stärkung für den nachfolgenden Feiermarathon genehmigt hat.

lks

In Münchner Kino: McDonald's verteilt Kondome! Das steckt hinter der seltsamen Aktion

Kondome zum Burger? Mit einer ungewöhnlichen Verteilaktion hat McDonald's in München für Furore gesorgt. Das steckt dahinter.