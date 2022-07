Der Englische Garten ist unser Spielplatz: Münchner genießen begeistert ihre grüne Oase

Voll im Trend: Spikeball. Nach spätestens drei Kontakten muss der Ball das Trampolin-Netz berühren. © Oliver Bodmer

Wo andere Städte Grünflächen haben, hat München ein Lebensgefühl. Der Englische Garten: Das ist viel mehr als bloß ein Park – und das spürt man besonders jetzt im Sommer…

Wer’s miterleben will, kann zum Beispiel heute am Monopteros vorbeischlendern: Bei voraussichtlich 34 Grad ist Copacabana-Atmosphäre gesichert. Bloß halt auf grüner Wiese statt auf Sand… Volleyball, Fußball und Frisbee zum Austoben, der Schwabinger Bach zum Abkühlen – und Picknickdecken zum Ausruhen… Und wer sein Balance-Gefühl ausprobieren will, wagt sich auf eine Slackline. Die Riesen-Wiese nahe der Uni: Sie ist so was wie ein ­großer Spielplatz der Münchner…

Hier Spaß haben ist ein Kinderspiel… Lea, Annika, Stefan und Nico bei einer Runde Uno. © Oliver Bodmer

München: Von Volleyball bis Slackline – Bürger haben Spaß im Park

Als die tz vorbeischaut, haben grad die Volleyballer Julius (24), Michael (21) und Tobi (21) ihre Gaudi. Was sie hier besonders mögen, ist das Ungezwungene. Tobi: „Man fragt oft einfach, ob man mitspielen kann. Wer will, kann an den Netzen mega schnell Leute kennenlernen…“ Tobi war selbst mal Netzbesitzer: „Mittlerweile fragen so viele, dass es schon fast nervt. Aber es ist überhaupt kein Stress, auch mal höflich abzulehnen.“



So einen großen Park haben wir in Holland ­nirgendwo.

Unter den Freizeit-Volleyballern finden sich immer mal wieder auch diejenigen zusammen, die das ganze ernsthafter betreiben wollen.



Julius, Michael und ­Tobi sind begeisterte Volleyballer. © Oliver Bodmer

Aber es gibt ja noch so viel mehr Sport… Zum Beispiel Spikeball, einen der aktuellen Trends. Funktioniert ähnlich wie Volleyball, bloß mit Trampolin statt Netz. Was man dafür braucht? Höchste Konzentration, Schnelligkeit und Teamdenken – das erklären uns die Studenten Michael (22), Zoe (22), Luca (23) und Luc (22). Das Quartett aus Luxemburg ist regelmäßig hier unterhalb des Monopteros zum Spikeball-Spielen. Zoe sagt: „Dort, wo es kreisrunde gelbe Flecken gibt, wurde schon mal gespielt. Das benutzen wir dann auch als Spielfeld…“

So sieht der Münchner Sommer aus: ein Slackliner im Englischen Garten. © Peter Kneffel/dpa

Ein paar Meter weiter ist die körperliche Anstrengung geringer, aber die Gaudi gleich groß: Hier liefern sich Lea, Boris, Annika, Stefan und Nico eine Partie Uno. Sie haben gerade ihre letzte Klausur hinter sich und genießen jetzt ihre Freizeit mit dem Kartenspiel.



München: Englischer Garten ist einer der größten innerstädtischen Parks der Welt

Nicht weit entfernt treffen wir Sophie (20) und Max (19). Die Studenten sind bei ihrem Schulfreund Jamie (20) zu Gast. Einen Fußball haben sie dabei – und vom Englischen Garten sind sie begeistert: „So einen großen Park haben wir in Holland nirgendwo.“ Tatsache: Der Englische Garten ist einer der größten innerstädtischen Parks der Welt – er umfasst zum Beispiel mehr Fläche als der legendäre Central Park in New York.

Verschnaufpause nach dem Kicken: Sophie, Jamie und Max unterhalb des Monopteros. © Oliver Bodmer

Mit Gedanken dieser Art kommt dann irgendwann langsam die Dämmerung – und die Volleyballer bauen nach und nach ihre Netze ab. Aber das Lebensgefühl: Das bleibt. Marie Kinsky

