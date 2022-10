München: Sonnenanbeter genießen das Sommer-Comeback 

Nach drei Wochen Ebbe: Die Eisbach-Surfer sind zurück

Von: Klaus-Maria Mehr

Robert (26) ist glücklich, dass er wieder surfen darf – so wie viele andere . © Markus Götzfried

Das Warten auf die Welle hat ein Ende: Nach über drei Wochen hat die Stadt die Bachauskehr abgeschlossen, und die Surfer legten am Samstag schon wieder los – bei perfektem Bretter-Wetter.

Doch nicht nur die Sportler nutzten die sommerlichen Herbst-Temperaturen. Zum Teil 25 Grad – und das Ende Oktober!

So mutig wie Marco (19) und Luca (18) aus dem Bayerischen Wald sind aber nicht viele. Die beiden Jugendlichen gehen im Eisbach nämlich gleich baden. „Es ist wirklich saukalt“, erzählen sie und lachen. Dabei hatten sie Glück, sie wussten gar nicht, dass im Eisbach wochenlang Ebbe herrschte. Die Stadt war den Flüssen auf den Grund gegangen und hatte sie gereinigt, bei der sogenannten Bachauskehr wurde sogar die Isar ausgebaggert.

München: Nach Zwangspause wegen der Bachauskehr macht das Surfen wieder richtig Spaß

„Die letzten Wochen waren schrecklich“, sagt Robert (26). „Surfen ist für mich ein Lebensgefühl!“ Ein- bis zweimal pro Woche versucht er, seinem Hobby nachzugehen. Am Samstag ist es für Robert allerdings noch nicht so spektakulär, da die Welle erst auf zwei Drittel ihrer normalen Höhe ist. „Gerade für die Jungen und Unerfahreneren ist es jetzt gefährlicher, weil die Steine viel näher an der Oberfläche sind, da müssen wir achtsam sein“, sagt er. Trotzdem macht es nach der Zwangspause wieder richtig Spaß. „Ich war auch schon in Portugal und Spanien am Meer surfen, aber in München ist es schon ein ganz besonderes Gefühl.“

Das findet auch Babsi (47). Sie macht das Surfen einfach glücklich. „Eigentlich bin ich Windsurferin, aber das hier kann ich direkt vor der Haustür machen, das ist das Schöne!“ Am Eisbach ist sie erst zum dritten Mal, normalerweise surft sie auf der Welle an der Floßlände, die ist aber nicht ganzjährig nutzbar. Die Surfpause hat die 47-Jährige genutzt, um die Bretter wieder auf Vordermann zu bringen. „Und jetzt kann’s wieder so richtig losgehen.“



München: Sonnenanbeter genießen das Sommer-Comeback

Auch die Jüngeren begeistern sich schon für das Surfen. Paul (13) ist schon oft am Eisbach gewesen. „Natürlich ist es kalt, aber die Neoprenanzüge schützen gut vor der Kälte“, sagt der Schüler. Zum Schluss findet er es dann aber doch ein wenig fad, weil man die Welle aufgrund des fehlenden Drucks noch nicht so gut reiten konnte. „Es hat sich trotzdem auf jeden Fall gelohnt, und ich werde am Feiertag bestimmt wieder kommen.“

Das Wellen-Vergnügen am Eisbach ist jetzt wieder möglich: Bei herrlichem Spätsommer-Wetter zog es am Wochenende viele Münchner ins Freie und an die Isar. © Markus Götzfried

Und nicht nur am Eisbach ist die Stimmung gut. Einige Meter weiter nördlich breiten die Münchner ihre Picknickdecken auf dem Rasen aus, spielen Ball und erfrischen sich mit kühlen Getränken. Volles Sommer-Programm auch in der Altstadt, wo es in den Cafés kaum noch freie Plätze gibt und viele selig Eis schlecken.



Andere zieht es an die Strände der Isar, wo die Sonnenanbeter das Sommer-Comeback genießen. Und so traumhaft bleibt‘s ja auch noch ein wenig. Bis zu 24 Grad zeigt das Thermometer heute. Also nichts wie raus! M. Wandinger