Lkw überfährt Elfjährige - Großeinsatz für Bergung - Nachricht aus Schockraum erleichtert alle

Ein elfjähriges Mädchen wurde in Schwabing-Freimann von einem Lkw überfahren und eingeklemmt. Laut Feuerwehr muss sie einen „Schutzengel“ gehabt haben.

München/Schwabing - Unglaubliches Glück im Unglück hatte eine elfjährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Kreuzung Föhringer Ring und Ungerer Straße in Schwabing-Freimann.

Wie die Feuerwehr München berichtet, wurde das Mädchen gegen 7.50 Uhr an der Kreuzung von einem Lkw erfasst und unter der Zugmaschine eingeklemmt. Die Einsatzkräfte versorgten die Elfjährige zunächst unter dem Lastwagen. Um sie zu bergen, mussten sie den Lkw mit einem Luftkissen anheben.

Feuerwehr München: „Mädchen muss einen Schutzengel gehabt haben“

Ein Kindernotarzt begleitete das Mädchen in den Schockraum einer Münchner Klinik. Dort gab es eine erleichternde Nachricht. „Bei der ersten Untersuchung stellte sich heraus, dass das Mädchen einen Schutzengel gehabt haben muss“, so die Feuerwehr. Die Elfjährige wurde zwar verletzt, aber nicht lebensgefährlich.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+ Laut Feuerwehr muss das Mädchen einen „Schutzengel“ gehabt haben. Sie wurde bei dem Unfall in München nicht lebensgefährlich verletzt. © Feuerwehr München Phillip Petzold

