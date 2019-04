Mann bittet Jugendliche in Linienbus, Musik leiser zu machen - doch plötzlich eskaliert die Situation

Er wollte nur, dass Jugendliche in einem Bus in München ihre Musik leiser machen. Plötzliche eskalierte die Situation komplett.

München - Ein 48-Jähriger sprach am Mittwoch gegen 17 Uhr in einem Linienbus in Freimann mehrere Jugendliche an. Er bat sie, ihre Musik leiser zu machen. Wie die Polizei München mitteilt, gingen die Jugendlichen den Mann daraufhin verbal und körperlich an.

München: Mann wollte, dass Jugendliche Musik in Bus leiser machen - dann wird er attackiert

Der Münchner wurde von einem der drei Jugendlichen bespuckt und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die drei Tatverdächtigen stiegen an der Haltestelle Heidemannstraße aus.

Der 48-Jährige wurde am linken Auge verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Eine 49-jährige Zeugin alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb laut Mitteilung ohne Erfolg.

Allerdings führte die Auswertung der Aufnahmen der Buskamera zur Ermittlung des Haupttäters. Der 16-Jährige lebt in München und wurde vorläufig festgenommen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen. Er machte keine Angaben zu seinen Begleitern, die sich während der Attacke gegen den 48-Jährigen „räumlich distanziert zu ihm aufhielten“. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Jugendliche attackieren Mann in Bus in München: Beschreibung der Begleiter

Die Beschreibung der beiden Begleiter wurde wie folgt festgehalten:

Unbekannter Täter 1: circa 20 Jahre, schlank, rote Hose

Unbekannter Täter 2: männlich, circa 20 Jahre, kräftig, graue Jacke

Zeugenaufruf der Polizei München nach Attacke in Bus

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem zurückliegenden Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

