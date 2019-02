Schwabinger macht kuriosen Fund - jetzt hat der Postbote ein Problem

In diesem Container auf dem Grundstück von Winfried Kubon-Lindingers Gärtnerei lagen Briefe.

Polizei ermittelt

von Stefanie Wegele schließen

Eine kuriose Entdeckung hat ein Gärtner in Freimann gemacht: Am Montagnachmittag lagen in seinem Container für Pflanzen- und Blumen-Reste plötzlich jede Menge Briefe und Zeitschriften.