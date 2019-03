Seit Freitag vermisst: Münchnerin (14) wieder aufgetaucht

Seit Freitagnachmittag fehlte von einer 14-Jährigen aus München jede Spur. Nun ist der Teenager wohlbehalten aufgetaucht.

Update 3. März, 19.05 Uhr: Die seit Freitag vermisste 14-Jährige ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das hat ihre Schwester gegen 18 Uhr auf Facebook mitgeteilt. Bislang sind die Umstände des Verschwindens noch unklar.

Münchnerin (14) spurlos verschwunden: Wo ist Chiara?

München - Eine junge Münchnerin wird seit Freitagnachmittag vermisst. Ihre Familie macht sich große Sorgen. Wo steckt Chiara aus Schwabing?

Auf Facebook postete Chiaras Schwester am Samstag einen Aufruf. Zu einem Bild der vermissten Teenagerin schrieb sie: „Meine Schwester Chiara wird seit gestern Nachmittag vermisst. Sie hat um zirka 14.30 Uhr das Haus verlassen und ist bis jetzt nicht nach Hause gekommen. Freunde wissen nicht, wo sie ist und ihr Handy ist auch aus. Wir machen uns riesige Sorgen. Wer was weiß, bitte melden.“

Chiara aus München vermisst: So sieht die Jugendliche aus

Chiara soll nach Angaben der Schwester etwa 1,75 Meter groß sein und lange, dunkelbraune Haare haben. Ihre Augenfarbe ist ebenfalls braun. Der Facebook-Beitrag wurde mittlerweile Hunderte Male geteilt - bislang offenbar aber leider ohne Erfolg.

Chiara soll zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarze Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Höchstwahrscheinlich hielt sie sich zuletzt am Stachus oder am Ostbahnhof auf. Ob die Teenagerin aus freien Stücken nicht nach Hause zurück gekehrt ist, ist nicht bekannt. Doch der Appell ihrer Schwester lässt darauf schließen. Auf Facebook schrieb sie zu einem weiteren Bild von Chiara: „Bitte komm heim.“

Wer hat Chiara aus München gesehen?

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Chiara machen kann, soll sich mit ihrer Schwester oder der Polizei in Verbindung setzen.

