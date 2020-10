Corona-Ausbruch in Münchner Altenheim: Mehr als 40 Menschen betroffen - Kontaktnachverfolgung „sehr schwierig“

Hotspot in München: In diesem Seniorenheim am Kieferngarten sind über 40 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Isolationsmaßnahmen nicht nachvollziehbar

von Sascha Karowski schließen

In einem Münchner Altenheim haben sich mehrere Dutzend Bewohner und zahlreiche Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Nun werden Maßnahmen getroffen - auf eine muss aber verzichtet werden.

In einem Münchner Altenheim haben sich mehr als 40 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Allerdings erscheint eine Isolierung vieler Betroffener schwer umsetzbar zu sein.

Es gibt aber in dem ganzen Drama auch gute Nachrichten.

München - Im Altenheim des Bayerischen Roten Kreuzes am Kieferngarten haben sich 33 Heimbewohner und zehn Mitarbeiter mit Corona* infiziert. „Leider lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau klären, wie die Infektion erfolgt ist“, sagt eine Sprecherin der BRK-Sozialservice-Gesellschaft zur tz. In dem Heim leben insgesamt 580 Senioren, 460 selbstständig im Betreuten Wohnen. 120 Senioren leben in der stationären Pflege. 237 Angestellte arbeiten in der Einrichtung.

Bei den infizierten Bewohnern handele es sich um Bewohner der stationären Pflege. „Der überwiegende Teil der Infizierten wohnt in einem Wohnbereich. Die dort lebenden Menschen sind demenziell verändert“, sagt die Sprecherin. Die Menschen hätten einen hohen Bewegungsdrang, Isolationsmaßnahmen mit ausschließlichem Aufenthalt im Zimmer seien nur schwer umsetzbar und für die Bewohner auch nicht nachvollziehbar. „Daher ist die Kontaktnachverfolgung sehr schwierig.“

Corona-Ausbruch in Altenheim: Pandemie-Zonen und weitere Reihentestungen als Reaktion

Eine Sprecherin des Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU) sagt zur tz: „In dem Heim wurden Pandemie-Zonen eingerichtet. Zur Pflegedienstleitung besteht ein intensiver Kontakt, alle Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen wurden mit dem RGU abgestimmt.“ Zudem werde die Einrichtung durch eine externe, staatlich anerkannte Hygienefachkraft betreut. Desweiteren würden weitere Reihentestungen* in Absprache mit dem RGU realisiert.

Der Sozialservice des Bayerischen Roten Kreuzes ist Träger von 26 Seniorenwohnanlagen in ganz Bayern. Außer in dem Heim Kieferngarten ist es nirgends zu Ausbrüchen des Coronavirus gekommen. Und dort seien die betroffenen Personen überwiegend symptomfrei*. „Lediglich eine Mitarbeiterin weist Grippe-Symptome auf. Keiner der Betroffenen befindet sich im Krankenhaus."

