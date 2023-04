„Ganz offiziell“: Cathy Hummels berichtet Fans von neuem Traum-Domizil in München

Umzug steht an

Cathy Hummels hat eine neue Bleibe in München gefunden. Mit ihren Followern teilt sie die damit verbundenen Gefühle.

München – „Ich kann es gar nicht glauben“, beginnt Cathy Hummels ihren Beitrag auf Instagram. „Ich freue mich unendlich auf meinen neuen Lebensabschnitt.“ Für die Moderatorin steht in Kürze ein Umzug an, im Münchner Stadtteil Schwabing ist sie nun Eigentümerin eines Hauses. „Ganz offiziell“, wie sie samt Schlüssel und Blumenstrauß in der Hand erklärt.

Cathy Hummels spricht über neues Zuhause in München: „Neugierig auf die Zukunft“

Instagram-Fans konnten die 35-Jährige in ihrer Story (inzwischen nicht mehr abrufbar) dabei beobachten, wie sie den Kaufvertrag für die Immobilie unterschrieb. Nach der Scheidung von Fußballer Mats Hummels zieht die Moderatorin aus der ehemals gemeinsamen Villa in Bogenhausen aus. Ein Schritt, mit dem sie nicht nur positive Gefühle verbindet. „Ich habe auch irgendwie Traurigkeit in mir. Ich bin neugierig auf meine Zukunft, aber in ein paar Wochen schließe ich die Haustüre meines jetzigen Zuhauses einfach für immer“, berichtet Hummels ihren Followern.

Als sensibler Mensch tue sich allgemein schwer, mit Trennungen umzugehen. Sogar das Thema Ausmisten spielt da offenbar eine Rolle. „Ich kann es nicht und wenn, brauche ich ewig.“ Sie gehe dennoch mit Zuversicht in die Zukunft und wolle sich in den kommenden Tagen und Wochen von allem trennen, was ihr nicht guttut.

Hummels nach Scheidung: „Sind weiterhin Freunde und fürsorgliche Eltern“

In ihrer Instagram-Story bekamen Hummels‘ Fans bisher nur spärliche Eindrücke vom neuen Schwabinger Domizil. Die 35-Jährige hat angekündigt, einige Dinge in ihrem künftigen Zuhause umgestalten zu wollen.

Nach ihrer Scheidung zum Jahresende 2022 haben Cathy und Mats Hummels angekündigt, weiter zusammenhalten zu wollen – auch Sohn Ludwig zuliebe: „Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern.“

