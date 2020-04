Maskenpflicht? Münchner Laden zeigt „Hingucker“ im Schaufenster - Passanten greifen sofort zum Handy

Maskenpflicht? Die Inhaberin eines Ladens in München zeigt, dass sich die Verordnung auch kreativ umsetzen lässt.

Am 27. April tritt auch in München die von Ministerpräsident Söder verordnete Maskenpflicht in Kraft.

Ein Brautmodengeschäft hat auf den Beschluss bereits vorab pfiffig reagiert.

In unserem Corona-News-Ticker halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in München auf dem Laufenden.

München - Weil sich die Anträge stapeln, hat eine Richterin in Wolfratshausen das anstehenden Scheidungsverfahren kurzerhand vom Sitzungssaal ins Freie verlegt. Aufgrund der Corona-bedingten Zutrittsbeschränkungen haben am betreffenden Amtsgericht in den vergangenen Wochen nur wenige Verhandlungen stattgefunden.

Zumindest in diesem Fall darf man das Experiment als gelungen bezeichnen. „Es ging insgesamt sehr humorvoll zu“, bilanzierte die Richter nach der einvernehmlichen Scheidung unter blauem Himmel. Besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen. Gilt das für das Gelübde, das der Scheidung vorangeht?

Kreativer Corona-Ansatz in München: „Als absehbar war, dass die Maskenpflicht uns alle betreffen wird ...“

Ein Münchner Brautmodengeschäft hat eine klare Vorstellung davon, wie eine Hochzeit zu Corona-Zeiten aussehen könnte. „Als absehbar war, dass die Maskenpflicht früher oder später uns alle betreffen wird, kam uns die Idee, aus der Pflicht einen zusätzlichen „Hingucker“ für die Braut zu machen. Zu jedem Brautkleid liefern wir aus dem gleichen Stoff/der gleichen Spitze, die passende Maske“, erklärt Miroslava Winkler, Inhaberin von Munich White am Schwabinger Tor.

Unabhängig vom Brautkleid sind in dem Laden in der Leopoldstraße verschiedenste Masken erhältlich. Eine Schaufensterpuppe mit entsprechendem „Gesichtsschmuck“ hat bereits für Aufsehen gesorgt. „Vor dem Geschäft sieht man öfter Fußgänger, die das Motiv fotografieren“, berichtet Winkler.

+ Beliebtes Fotomotiv bei Passanten: die Braut mit Maske. © Munich White

Corona-Hochzeit in München? Laden zeigt „Hingucker für die Braut“ im Schaufenster - Passanten greifen zum Handy

Offenbar scheint der Laden einen Nerv getroffen zu haben: „Wir erhalten vermehrt Anfragen - nicht nur von Bräuten - zu speziellen, ausgefallenen und hochwertigen Masken, die man auch zum Ausgehen verwenden könnte“, sagt die Inhaberin.

Was das Geschäftsmodell befeuern könnte: Am Montag, 27. April, tritt die Maskenpflicht auch in München in Kraft – in Supermärkten, Geschäften und im Öffentlichen Nahverkehr müssen Mund und Nase verdeckt sein.