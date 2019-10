40 Kilo schwerer Holz-Junge sitzt plötzlich an der Straße - Polizei steht vor Rätsel

+ Die Polizei konnte bislang nicht ermitteln, ob ein Diebstahl hinter dem Auftauchen der Figur steht und bittet um Hinweise zum Eigentümer. © Polizei München

Schwabing - Da staunte der Mann in wohl nicht schlecht, als er am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr plötzlich einem lebensgroßen Jungen aus Holz gegenüberstand. Wie die Polizei nun berichtet, hatte der Passant die ungewöhnliche, etwas altmodisch anmutende Skulptur auf einem Verkehrspoller an der Mandlstraße in Schwabing entdeckt.