Beliebter Münchner Club macht zu! Sofort und für immer - aus diesem banalem Grund

An rund um die Uhr belebtem Platz: Unbekannter fällt über 22-Jährige her - auffälliges Merkmal bei Täter

Eine junge Frau aus dem Landkreis Ebersberg geht von einem Lokal in München nach Hause in Richtung S-Bahn. Am Isartor wird sie vergewaltigt. So beschreibt sie den Täter.