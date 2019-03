Panik im Kindersitz: Feuerwehr muss Vierjährige aus misslicher Lage befreien

Am Samstagabend ist die Münchner Feuerwehr zu einem besonderen Einsatz ausgerückt. Einer Vierjährigen musste dringend geholfen werden.

München - Eine Vierjährige hatte ihre Hand in den am Autokindersitz fest verbauten Getränkehalter gesteckt. So tief, dass sie mit der kleinen Hand in der Ablauföffnung stecken blieb, wie die Feuerwehr München berichtet. Die Eltern wollten ihr anfangs selbst Hilfe leisten und trugen ihre Tochter hierfür im Kindersitz sitzend in die Wohnung. Nach etlichen erfolglosen Versuchen, ihre Tochter aus der misslichen Lage zu befreien, riefen die ratlosen Eltern die Feuerwehr.

Ein Hilfeleistungsfahrzeug der Feuerwache in der Heßstraße wurde zur Hilfe entsendet. Dort angekommen stellten die Kräfte umgehend eine komplexe Situation fest. Die Hand war durch das Abdrücken nun angeschwollen und die kleine Patientin hatte dadurch Schmerzen. Das Mädchen musste beruhigt und ihr Vertrauen in die fremden Besucher geweckt werden. Umgehend wurde Werkzeug in der Wohnung gebracht um die Kleine zu befreien. Auch ein Gerätesatz mit Spezialwerkzeug von der Hauptfeuerwache wurde inzwischen nachgefordert und mit Sondersignal zur Einsatzstelle beordert.

München: Feuerwehr muss Kleinkind aus misslicher Lage befreien

Um keine unnötige Zeit zu verlieren, begannen die Feuerwehrmänner, ganz behutsam nur mit dem Sägeblatt der Metallsäge vorzudringen. Sie konnten damit recht bald den Anbau vom Kindersitz trennen. Mit weiteren gezielten Schnitten am Getränkehalter konnte dieser nun aufgebogen und die Hand des Mädchens nach nur zehn Minuten wieder befreit werden. Das zusätzlich angeforderte Spezialwerkzeug wurde nicht mehr benötigt und die zusätzlich angeforderten Kräfte konnten abbestellt werden.

Zur Ablenkung und Beruhigung durfte die kleine Patientin in der Zwischenzeit fernsehen. Sie war dadurch so sehr abgelenkt, dass sie die Befreiung anfangs völlig verpasste. Nun kann nicht nur das Mädchen von einem besonderen Erlebnis berichten. „Auch wir Feuerwehrleute erleben solche Einsätze selten. Nehmen sie ein gutes Ende, berichten auch wir gerne darüber. Das Mädchen kam mit dem Schrecken und ein paar lehrreichen Erfahrungen davon, wir wünschen ihr alles Gute“, heißt es in einer Pressemitteilung der Einsatzkräfte.

Lesen Sie auch:

Hunde beißen Dreijährigen in den Kopf - Reaktion der Besitzerin schockiert

Seit Freitag vermisst: Münchnerin (14) wieder aufgetaucht