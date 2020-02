Feuer in München: Einsatzkräfte rücken aus - Brand sorgt für Verkehrschaos

In München ist die Feuerwehr zu einem Kellerbrand an der Leopoldstraße ausgerückt. Die Alarmstufe wurde erhöht. Der Brand sorgt für ein Verkehrschaos.

In München ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Der Brand sorgte für ein Verkehrschaos.

Aktuell ist ein Teil der Leopoldstraße gesperrt.

Update von 8.14 Uhr: Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, ist der Kellerbrand an der Leopold-/Ungererstraße mittlerweile gelöscht. Drei Personen wurden leicht verletzt. Im Moment sind aber immer noch Fahrspuren gesperrt. Im Laufe des Tages will die Feuerwehr noch mehr Details zu dem Einsatz am Donnerstagmorgen mitteilen.

Das Feuer ist gelöscht, drei Personen wurden leicht verletzt. Aktuell sind noch Fahrspuren gesperrt. Ausführlicher Bericht folgt im Laufe des Tages. #wirfürMünchen pic.twitter.com/lTztaQlqkV — Feuerwehr München (@BFMuenchen) February 13, 2020

Brand an der Münchner Leopoldstraße: Verkehrschaos am Morgen

Erstmeldung vom 13. Februar, 7.48 Uhr

München - Die Feuerwehr ist zu einem Kellerbrand in München ausgerückt. Dieser sorgt aktuell an der Ecke Leopold-/Ungererstraße für Verkehrschaos.

In der #Leopoldstraße Höhe Ungererstraße sind wir aktuell bei einem Kellerbrand im Einsatz. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, wenn möglich großräumig umfahren.#wirfürMünchen pic.twitter.com/3UiWfU2TDs — Feuerwehr München (@BFMuenchen) February 13, 2020

Nur rund zehn Minuten später meldete sich die Feuerwehr erneut über ihren Twitter-Account zu Wort. Die Alarmstufe wurde demnach erhöht. Der Brandort konnte lokalisiert werden, die Einsatzkräfte beginnen mit der Brandbekämpfung. Die Leopoldstraße ist aktuell zwischen der Karl-Theodor-Straße und der Clemensstraße stadteinwärts geperrt.

Die Alarmstufe wurde erhöht. Mittlerweile konnte der Brandort lokalisiert und die Brandbekämpfung eingeleitet werden. Die Leopoldstrasse ist aktuell zwischen Karl-Theodor-Strasse und Clemensstraße stadteinwärts gesperrt. #wirfürMünchen — Feuerwehr München (@BFMuenchen) February 13, 2020

