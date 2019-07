Klimaschutz in München: Wie sich ein SUV-Besitzer gegen fiesen Zettel verteidigt

Wir sollten gar nicht erst anfangen, uns für unseren Lebensstandard und den damit verbundenen, sichtbaren Symbolen zu rechtfertigen. Immer wenn wir das tun, geben wir wieder ein kleines Stück unserer Freiheit auf, die uns vom GG garantiert wird, nur um vermeintlichen Klimaschützern gefallen zu wollen. In Wahrheit ist es eine reine Neiddebatte, und die kommt bekanntermaßen von links. Wir dürfen uns nicht von Minderheiten treiben lassen und müssen uns wieder selbstbewusst auf die Stärken unserer Wirtschaft, sowie das Fundament unseres Wohlstands besinnen, die Herstellung hochwertigster Wirtschaftsgüter für die ganze Welt. Wenn wir selbst anfangen, uns für diese Güter zu schämen, ist Deutschland am Ende, zumindest das Deutschland, so wie ich es kenne und liebe.

Auf mehrspurigen Straßen mag das durchaus ok sein, sofern dann etwaige Überholvorgänge trotzdem zügig über die Bühne gehen. Mit max. 100 sollten Sie auf der Mittelspur der Autobahn wirklich nur selten Gast sein. Auf einspurigen Bundes- und Landstraßen sind maximal 90 aber reine Gängelung des nachfolgenden Verkehrs und führen zwangsläufig zu unnötigen Überholmanövern. Selbst in der Fahrschule werden 100+5 laut Tacho gelehrt, also lieber an bestehende Regeln/andere VT halten und nicht nach den Gesetzen leben, die man gerne hätte...