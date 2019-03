Motorradfahrerin verliert Kontrolle und stürzt in Auto: 56-Jährige schwer verletzt

Eine Münchnerin wurde am Mittwoch bei einem Unfall schwer verletzt. Die 56-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Motorrad.

München - Am Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr befuhr eine 56 Jahre alte Münchnerin mit ihrem Yamaha Motorrad die Wilhelmstraße stadteinwärts. Sie wollte nach links in die Franz-Joseph-Straße abbiegen. Laut Mitteilung der Polizei verlor sie dabei jedoch die Kontrolle über ihr Motorrad und prallte gegen ein am Straßenrand geparktes Auto einer 35-jährigen Münchnerin. Die Motorradfahrerin stürzte mit ihrem Kopf gegen die Scheibe der Fahrertür, die daraufhin zersplitterte.

Motorradfahrerin stürzt in Auto: Frau schwer verletzt

Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 21.000 Euro. Die Franz-Joseph-Straße war in beide Richtungen für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

