Nachbar sieht Flammen aus Dach in Schwabing züngeln: Feuerwehr löscht in schwindelerregender Höhe

Ein Dachstuhl steht in Schwabing in Flammen - die Feuerwehr München löscht in großer Höhe.

Schwierige Löscharbeiten

von Klaus-Maria Mehr schließen

Flammen und Rauch stießen plötzlich aus dem Dach eines Wohnhauses an der Unertlstraße in München-Schwabing. Die Feuerwehr musste in großer Höhe löschen.