Pärchen geht im Nordbad bis zum Äußersten - 12-Jähriger muss es mit ansehen

Im Rausch der Hormone ist ein Pärchen im Nordbad zu weit gegangen. Ein 12-jähriger Taucher wurde unfreiwillig Zeuge des Liebesspiels.

München - Eindeutig zu bunt getrieben hat es am späten Samstagabend ein Pärchen im Münchner Nordbad: Im Außenbecken des Bades ließen ein 34-Jähriger und seine ein Jahr ältere Partnerin ihrer Lust gegen 22 Uhr freien Lauf - bis hin zum Geschlechtsverkehr, wie die Polizei mitteilte.

Unfreiwilliger Zeuge des Geschehens wurde ein 12-jähriger Bub, der mit Taucherbrille durch das Außenbecken tauchte. Er informierte seine Mutter über das Gesehene. Die wiederum informierte den Bademeister, der den Vorfall der Polizei meldete.

Paar vergnügt sich im Münchner Nordbad, 12-Jähriger wird Zeuge - nun drohen harte Konsequenzen

Die Beamten trafen das Pärchen noch im Nordbad an und nahmen die Personalien der beiden auf. Nach Erledigung der Formalien konnte das Paar nach Hause gehen.

Die Konsequenzen des Schäferstündchens im kühlen Nass könnten offenbar dennoch drastisch ausfallen: Gegen die 35-Jährige und den 34-Jährigen wird laut Polizei nun nicht nur wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt - sondern, aufgrund des jungen Augenzeugen, auch wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes.

Ein ähnlicher Fall hatte sich erst am Mittwoch in München ereignet - in diesem Fall sogar im Nußbaumpark, unweit spielender Kinder.

mm/tz